Politika
"RAZGOVARALI SMO I O SNABDEVANJU GASOM I JAČANJU ENERGETSKOG SISTEMA U SRBIJI" Predsednik Vučić oglasio se nakon sastanka sa ambasadorom Bocan Harčenkom
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
"Otvoren razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o najvažnijim pitanjima bilateralne saradnje, sa posebnim naglaskom na oblast energetike. Razmotrili smo zajedničke projekte koji su od strateškog značaja za našu zemlju, a razgovarali smo i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem.
Uveren sam da ćemo, kroz otvoren dijalog i poštovanje zajedničkih interesa, nastaviti da gradimo odnose koji garantuju sigurnost, stabilnost i predvidivost za našu zemlju", objavio je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.
61 · Reaguj
11