Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković oglasio se po pitanju slučaja urednice Večernjih novosti Andrijane Nešić.

Sudija Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, koja je postupajući po krivičnoj tužbi advokata Zdenka Tomanovića, donela je presudu da proglasi krivom Nešićevu, zabrani joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekne novčanu kaznu od 450.000 dinara.

Selaković kaže da je u pitanju totalitarističko delovanje dela pravosudnog sistema u službi blokadera.

„Nedvosmisleno se vidi paradoks i totalitarističko delovanje dela pravosudnog sistema u službi blokadera. Sramotan odnos pravosuđa i drastični dvostruki aršini prema medijima koji ne podržavaju pokušaje obojene revolucije i rušenje državnog poretka, već imaju nezavisnu i objektivnu uređivačku politiku, prešli su sve civilizacijske granice u slučaju urednice Večernjih novosti", počeo je Selaković u saopštenju.

On je dodao da Junajted medija uživa apsolutnu slobodu.

"Dok propagandna mašinerija Junajted medija uživa apsolutnu slobodu da širi laži i podstiče društvene sukobe, časnim i vrednim novinarima se zabranjuje rad po gebelsovskoj metodologiji. Linč, napad na profesiju i egzistenciju zbog teksta koji se nije svideo nekom političkom ili medijskom centru moći, predstavlja direktan udar na ustavom zagarantovane slobode - slobodu misli, izražavanja i štampe. O tim slobodama nam, licemerno, svakodnevno drže lekcije upravo oni koji ih najgrublje krše", dodaje ministar kulture.

Selaković kaže da se nada zaštiti Nešićeve.

Andrijana Nešić Foto: Ustupljena fotografija

"Nadam se da će medijska udruženja, novinarske organizacije i relevantne institucije konačno ustati u zaštitu koleginice Andrijane Nešić - jer ako ona danas ostane sama, sutra će na red doći svako ko odluči da govori istinu, a ne ono što diktiraju tajkuni, strani centri moći i domaći politički pijuni. Puna podrška Andrijani Nešić i svim novinarima koji misle svojom glavom i ne pristaju da ruše sopstvenu državu“, zaključio je Selaković.

Andrijana Nešić: Blokaderi bi novinare vešali na Terazijama kad bi došli na vlast

Andrijana Nešić je po pitanju ovog slučaja govorila ekskluzivno za Kurir televiziju.

Kako je Nešić istakla, postupak je politički obojen i da je dobila kaznu kakve se ne pamti nigde u svetu.

- Zdenko Tomanović je uložio krivičnu prijavu protiv mene, a moji advokati su zatražili izuzeće sudije jer je ona podržala blokadere i po meni je ovde sukob interesa jer se meni tužilo kada smo Zdenka opisali kao ideologa blokadera, kao mozak operacije, a i cela Srbija zna za njihove terorističke akte po čitavom gradu i Srbiji. Nije odobreno izuzeće, pa je postupak klasično politički obojena i jasno je šta se krije iza njega. Znali smo da će se ovako desiti zbog pristrasnosti sudije i dobila sam drakonsku kaznu. U Srbiji, ali i svetu, ne postoji to da se urednicima zabrani da obavljaju svoj posao. Jasno je da žele da nam iseku jezike i da ne možemo slobodno da pričamo, nekome smeta istina, pa primenjuju mehanizme kako bi nas zastrašili - započela je Nešić.

Zbog skandalozne presude, pitanje je šta dalje, a Nešić je za Kurir rekla da će uložiti žalbu. Kako je istakla, "ovo je pravi pokazatelj šta bi nam se dogodilo da blokaderi dođu na vlast".

- Nas novinare koji drugačije mislimo vešali bi na Terazijama, a ostali narod bi zbog blokadera ostajao bez posla ukoliko bi oni došli na vlast - kaže Nešić.

Njeno gostovanje možete pogledati klikom ovde.