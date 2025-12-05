Slušaj vest

Profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu Vladan Petrov kaže da će studentski blokaderski pokret biti zbrisan sa političke scene!

Petrov naglašava da su oni za njega tajna organizacija, a objašnjava i zbog čega.

- Ukoliko se ne želi da izborni rezultat bude samo taj priznat od strane vladajuće stranke i nadležnih organa, a da oni sviraju svoju svirku "nasilje, nasilje" i "ne priznajemo rezultate", onda mislim i čini mi se posle budućih izbora da će biti zbrisani sa političke scene. Hteo bih da istaknem da su studenti u blokadi za mene tajna organizacija. Ko su oni ne znam, za šta se bore, koje su konture programa... Ne samo zato što nisu prijavljeni u registar, ne mogu da ih identifikujem posle godinu i više virtuelnog postojanja... Komuniciraju putem saopštenja, ja ne vidim izražavanje političkog stava ili mišljenja, što je jedna od bitnih komponenti ustavnog značenja slobode rekao je Petrov na K1.

Objasnio je i zašto je takozvani "Čacilend" legitimniji od svih drugih skupova.

- Dokle god se nešto ne prijavi - nema organizatora, nema odgovornosti. Zato je tzv. "Ćacilend" legalniji i legitmniji od svih drugih okupljanja, bar jer je prijavljen i ispunio je formalni uslov - zaključio je Petrov.

