- Ukoliko se ne želi da izborni rezultat bude samo taj priznat od strane vladajuće stranke i nadležnih organa, a da oni sviraju svoju svirku "nasilje, nasilje" i "ne priznajemo rezultate", onda mislim i čini mi se posle budućih izbora da će biti zbrisani sa političke scene. Hteo bih da istaknem da su studenti u blokadi za mene tajna organizacija. Ko su oni ne znam, za šta se bore, koje su konture programa... Ne samo zato što nisu prijavljeni u registar, ne mogu da ih identifikujem posle godinu i više virtuelnog postojanja... Komuniciraju putem saopštenja, ja ne vidim izražavanje političkog stava ili mišljenja, što je jedna od bitnih komponenti ustavnog značenja slobode rekao je Petrov na K1.