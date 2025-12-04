A DO JUČE BILI KOLEGE...

A DO JUČE BILI KOLEGE...

Slušaj vest

Brutalni rat poznatih blokadera i saboraca sa blokaderske Nove S - voditelja Ivana Ivanovića i urednika Slobodana Georgieva - dobio je novi čin. Sve je počelo kada je Ivanović sebi pokušao da pripiše zasluge za osnivanje Nove S.

"Kad sam ja prešao na Novu, prodato je 120.000 EON aplikacija za par meseci dok smo bili samo Olja i ja tamo. Ta kompanija je zaradila 30-40 miliona evra samo od nas dvoje", rekao je Ivanović, na šta je žestoko reagovao Georgiev.

"Vidim negde u bespućima interneta komičara Ivanovića kako još jednom objašnjava kako je on napravio TV Nova S. Zamolio bih režim i tabloide da slušaju čoveka i ne zovu nas Šolakovi nego Ivanovi mediji. A njemu hvala svakako, prvo njemu pa Jugoslavu što su nam omogućili da imamo neki posao i da ne budemo na ulici..." - napisao je na Iks nalogu Georgiev.

Uzvratio mu je nekadašnji voditelj Nove S, koji mu je uputio i uvrede:

"Ostaće misterija zašto bugarska pi**a proizvodi sadržaj za režimske tabloide. Da li još uvek uzima lovu od njih ili onako, iz ljubavi? Ogavni generator mržnje u ljudskom obliku. Milomir Marić sa ove strane, samo gluplji", nije birao reči Ivanović u svojoj objavi.