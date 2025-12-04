Slušaj vest

Opozicionar Zdravko Ponoš priznao je da je Srpska napredna stranka (SNS) jaka i da nije bilo realno očekivati da će ih neko pobediti na izborima. Lider Srbija centra takođe je komentarisao studente blokadere rekavši da među njima ima anarhista, a da je situacija oko Dijane Hrke kontraproduktivna.

Ponoš je gostujući podkastu "Bez pardona" analizirao lokalne izbore u Mionici, Negotinu i Sečnju, i neočekivano rekao istinu.

"Ne znam, možda su ljudi imali prevelika očekivanja da će nešto epohalno da se desi, da će vlast da padne u te tri opštine, to nije bilo. Mislim, realistično očekivanje, sticajem okolonosti dve od te tri opštine, izbori inače održani u roku, gde su oni jaki", rekao je Ponoš.

Ponoš je zatim prozvao i blokadere sa fakulteta.

"Odlazak studenta u Brisel, ja sam mislio da u momentu kad sam im to sugerisao, to je bio već februar, da bi bio mnogo blagotvorniji. Oni su tada bili naš najbolji brend ove zemlje. Bilo bi dobro da su otišli tamo to ispričali. Dobro je što su otišli i posle. Loše je što sad toga nema, nego imamo tu neke čudne aktiviste, anarhiste i ne znam šta koji su malo dinamični u međunarodnoj komunikaciji. To nije to najlepše što nova generacija može da ponudi", smatra Ponoš.

On se osvrnuo i na protest Dijane Hrke, majke Stevana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

"Sad na kraju tu imamo i one šatore od Dijane Hrke koji sad izgledaju prazni, opet je pitanje čemu to služi i zašto služi", istakao je.

Podsećamo, Zdravko Ponoš i potpredsednica SSP Marinika Tepić poručili su nedavno, baš u nedelju uveče dok su se čekali rezultati lokalnih izbora u tri opštine, blokaderi sa fakulteta nemaju njihovu podršku. Ponoš je istakao da "bezrezervne i bezuslovne podrške nema", a takođe je upitao i gde je nestao rektor Vladan Đokić.