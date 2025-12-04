Slušaj vest

Blokader Petar Đurić iz Pokreta "Ćale ovo je za tebe" koga je Kurir raskrinkao da na blokade i proteste poziva iz sunačanog Dubaija, pokušao je da se opravda da je u Ujedinjenje Arapske Emirate zapravo otišao na poziv nekakve blokaderske emigracije, i da se zapravo u raskošnom bazenu i pod hladom palmi u jednom od omiljenih letovališta mililionera boravi - zbog borbe za slobodu u Srbiji!

Teška je blokaderska borba za "slobodu" u Srbiji, a najbolji dokaz za to je izgleda upravo Đurić, koji i pored svega, ne posustaje te je radi višeg cilja odlučio da se "žrtvuje" i duže od nedelju dana boravi u hotelu u kome noćenje košta 400 evra!

Naime, Kurir je objavio da se Đurić nalazi u UAE iz kojih je ovaj blokader sam objavio sliku na kojoj u bazenu pozira sa glumicom Ivanom Panzalović, koja je široj javnosti postala poznata nakon užasne tragedije kada joj je bivši verenik pucao u glavu nakon čega je sebi oduzeo život.

Petar Đurić je na Fejbuku objavio stori iz Dubaija Foto: Facebook Petar Djuric

Tek nakon naših saznanja i priče o ovom blokaderu, Đurić je pokušao nekako - i to vrlo neuspešno - da opravda ovo svoje putovanje - pa je u čitavu priču uvukao nekakvu "srpsku emigraciju u Dubaiju", ali koja se nije našla u tom skupom hotelu i na bazenu, gde je Petar Đurić pokazivao valjda svoj "patriotizam" i "borbu protiv aktuelne vlasti".

"Na poziv Srpske emigracije iz Emirata koja podržava borbu protiv diktature u matici odazvali smo se pozivu na zajedničko okupljanje u borbi za slobodu", napisao je Petar Djurić juče, dan nakon objave Kurira, na svom profilu na Iksu, okačivši sliku sebe na beogradskom aerodromu.

Đurić nije precizirao o kakvoj se Srpskoj emigraciji u Emiratima radi, niti ko sve prisustvuje bazenskom okupljanju za borbu za slobodu, ali jedno je definitivno jasno - blokaderi se za slobodu najbolje i najvatrenije bore pod suncem egozitičnih destinacija.

Blokader Petar Đurić u Dubaiju

Da podsetimo, Đurić nije jedini blokader koji je na rušenje vlasti pozivao sa egzotičnih destinacija, živeći lagodan život ili čak studirajući u inostranstvu dok su srpski fakulteti bili blokirani.

On je očigledno odlučio da krene već utabanim stopama licemerja dobro poznatih blokaderskih vođa koji bez pardona troše pare dobijene od svojih nalogodavaca - bivšeg košarkaša Vladimira Štimca, advokata Zdenka Tomanovića, studentkinje Sare Raspopović i studenata Lazara i Luke Stojakovića, poznatijih kao "braća Roleks".