 - Evo nas na putu do Ekspa. Mnogo se radujem svemu što nam predstoji u 2026. godini. Očekujem velike uspehe Srbije i potpuno promenjeno lice naše zemlje, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za volanom automobila kojim je krenuo da obiđe radove.

On je dodao i da se raduje što će da vidi napredak.

- Očekujem da zajedno sa narodom Srbije osiguramo još bolji životni standard svih naših građana, kazao je on.

- Nešto sam bolešljiv ali i dalje dobar šofer, a jedina je svađa oko toga da slušamo Lolu ili TDI, rekao je Vučić na šta se ministar Siniša Mali nasmejao sa suvozačkog mesta.

- U januaru krećemo i sa Prirodnjačkim muzejom i sa Akvarijumom, Muzejom istorije Srbije, a za nekoliko dana otvaramo auto-put, deonicu od Vrnjačke Banje do ulaska u Kraljevo, rekao je Vučić.

 Kurir.rs

