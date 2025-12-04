Slušaj vest

Beograd je od jutros oblepljen crvenim posterima na kojima, u stilu američkog Amber alert upozorenja, stoji fotografija vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac.

Plakati su izlepljeni ispred samog Vrhovnog javnog tužilaštva, kao i oko zgrade Visokog saveta tužilaštva, sa porukom: „Poslednji put viđena na beogradskom aerodromu, sve informacije prijaviti USAID-u“.

Ova aluzija, prema rečima sagovornika Kurira iz srpskog pravosuđa, dolazi posle skandalozne odluke vrhovne tužiteljke da se ne pojavi pred institucijom koja ju je izabrala, Skupštinom Srbije.

Naime, kako podseća, na sednici Odbora za pravosuđe, koji je ocenivao njen petogodišnji rad, "Zagorka Dolovac nije smatrala da duguje objašnjenje". Umesto da dođe, poslala je troje svojih zamenika. Odbor je njen izveštaj odbio, a time je, po oceni više pravnih stručnjaka, izgubljen poslednji ostatak njenog institucionalnog legitimiteta.

- I umesto da se obrati javnosti, ili barem instituciji koja ju je imenovala, Dolovac je već sutradan spakovala kofere i otputovala u Hag. Prema informacijama do kojih smo došli, nalazi se u prostorijama Eurodžasta, gde je, nakon odlaska specijalnog američkog tužioca koji je godinama boravio u kancelariji pored njene, pronašla „adekvatnu podršku“ - tvrdi jedan od sagovornika.

Ono što je dodatno izazvalo ogorčenje stručne i javnosti jeste i saopštenje Vrhovnog javnog tužilaštva posle sednice skupštinskog Odbora. U saopštenju tužilaštvo je praktično pohvalilo samo sebe, a odluku parlamenta proglasilo „političkim pritiskom“.

- U normalnim pravnim sistemima tužilaštvo polaže račune parlamentu, ne obrnuto. U Srbiji, izgleda, VJT polaže račune samo sebi i svojim međunarodnim pokroviteljima - navodi naš sagovornik i dodaje da su zbog toga plakati sa natpisom „Amber Alert“ potvrda da je Zagorka Dolovac ne samo „nestala“ iz institucionalnog sistema Srbije, već da je odlaskom u Hag i traženjem podrške stranih struktura i zvanično potvrdila ono što građani već duže vreme znaju, da je reč ženi koja otvoreno zastupa tuđe interese.