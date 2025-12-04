Slušaj vest

Glumac Milan Marić i reditelj i profesor FDU Stevan Filipović trenutno su glavni akteri velikog sukoba u redovima blokadera, koji je danas nastavio upravo Filipović novim udarom na "studente u blokadi", nakon čega se na platformi Iks oglasio Marić.

U opširnom tekstu pod naslovom "Izlazak iz Matriksa" za portal Radar Filipović se, između ostalog, ogradio od takozvane "studentske liste", o čemu opširnije možete čitati KLIKOM OVDE.

Izlaganje je započeo prozivkom i tvrdnjom da ljudi koji su investirali vreme i ostalo u proteste, sada nemaju pojma šta se dešava, te da to samo znaju malobrojni studenti i poneki profesor.

Ubrzo su brojni nalozi protivnika vlasti podelili na "Iks" deo tog teksta, uz neizostavne pohvale, što je Marić primetio i pobesneo i Filipovića optužio da je deo onih koji organizovano napadaju "studente".

"Okače isti tvit u roku od pola sata, sa istim velikim slovima (da slučajno ne omašim poentu) i aj sad ti poveruj u koincidenciju...", napisao je Marić.

Do te mere se iznervirao da tu nije stao.

"I onda nemoj da pomisliš da zaista organizovano napadaju studente oni koji su navodno protiv ove vlasti, ali nisu ni za studente... Tj. jesu za studente, ali podeljene studente, tj. imaju oni neki bolji studenti od ovih studenata, ali se svakako raspadaju pa ih ionako nema... Bukvalno je deo borbe koji je najprljaviji i najza*ebaniji, jer posle godinu dana ne može više da ima euforije sve i da se spusti NLO na Rektorat. Institucije otete i svaki dan čitate o tome, ali hej - ajde da istresamo patku jer se nije rešilo za 3, 6 ili 9 meseci ono što se uspostavljalo duže od decenije", dodao je Marić na svom "Iks" nalogu.

Naglasio je i da je u pitanju bedno ponašanje, te da ceo tekst nije ni pročitao jer mu se ogadilo.

"I brate, na kraju krajeva, kada dođe trenutak izbora, imaću dovoljno vremena da pogledam liste i programe po nekoliko puta i glasaću za ono što mislim da je najbolje. A ovo bedno ponašanje, podbadanje u ovom trenutku, nasrtanje na krunjenje podrške je nešto najjadnije što je iznedrila politička scena Srbije. A baš je ogromna konkurencija. I da, prezirem idolopoklonstvo i nikada ništa dobro nije donelo. No, mnogo više prezirem kukavičluk i jadniluk. Ko god ovo organizovano da radi, mora da zna da bumerang može baš brzo i jako da mu se vrati. Plus, Stevin tekst nisam ni pročitao jer mi se ogadilo ono što sam video", zaključio je Marić.

Filipović udario na vlast i Gagu Antonijevića

Tu nije bio kraj - Filipović se ubrzo oglasio putem "Instagrama" i optužio Marića da je licemer jer je ćutao dok je snimao serije sa Gagom Antonijevićem, naravno ne propuštajući priliku da istovremeni uvredi aktuelnu vlast.

"Ovaj momenat je kao 'beli listići'. Ljudi­ma sa javnim platformama nikad neću da zaboravim i nikad neću da oprostim stvari koje su u ova dva dana rečene. 'Civilima' ne zameram ništa. A za ove prve: ne, glupost nije opravdanje. I, da, svestan sam da vas savršeno ne interesujem ni ja, ni šta ću zaboraviti ili oprostiti. Kao što vas je savršeno bilo baš briga za mafijašku diktaturu dok ste bukvalno do juče snimali serije sa Gagom Antonijevićem", glasi poruka FIlipovića objavljena uz printskrin Marićevih tvitova.

Objava Stevana Filipovića na Instagramu Foto: Printscreen

Bili u dobrim odnosima

Zanimljivo je da su u prošlosti Marić i Filipović bili u dobrim odnosima.

To dokazuje i to što je Marić 2022. godine bio jedini glumac koji je podržao Filipovića dok se borio za održavanje Evroprajda.