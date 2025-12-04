Slušaj vest

Taj teror i pritisak vrše anonimni nasilnici i to na zaposlene koji obavljaju svoj posao. Reč je o metodi zastrašivanja koja se mora shvatiti krajnje ozbiljno jer je, između ostalog, i reč o strašnim pretnjama smrću.  

Među jezivim pretnjama koje su upućene, alarmantna je poruka "pazite šta vam se krije ispod auta", što je direktna pretnja i atak na živote zaposlenih.

Tu je i niz psovki i uvreda uz još jednu ozbiljnu pretnju upućenu zaposlenima u Kuriru: 

"Lista postoji, znamo gde živite, sve najbolje. Vreme vam ponestaje pazite šta vam se krije ispod auta".

Podsetimo, ovo je samo najnovija u nizu pretnji koje su i ranije upućivane Kuriru, poput dojava o bombama, zbog čega je sedište naše redakcije policija svojevremeno morala i da evakuiše zbog kontradiverzione provere.

Povodom najnovijih pretnji upućenih novinarima redakcije Kurira, oglasio se i UNS sledećim saopštenjem:

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je podstrekivanje na nasilje koje je u vidu poruke stiglo u utorak na mejl redakcije Kurira i zatražilo od Tužilaštva za visokotehnološki kriminal da pronađe ko stoji iza toga.

U mejlu koji je redakcija Kurira dostavila tom udruženju na uvid, novinari tog medija nazvani su, uz psovke, "stokom prodanom", saopštio je UNS.

"Lista postoji, znamo gde živite, sve najbolje. Vreme vam ponestaje pazite šta vam se krije ispod auta", piše u mejlu, naveo je UNS.

Udruženje novinara ističe da nereagovanje nadležnih na pretnje novinarima dovodi do toga da se nasilnici osećaju slobodno da prete i napadaju znajući da neće odgovarati. Istovremeno, UNS poziva Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal da te pretnje shvati ozbiljno.

