VUČEVIĆ U HILANDARU NA OBELEŽAVANJU MANASTIRSKE SLAVE: "Neka Bogorodica zaštiti naš narod..."
Predsednik SNS-a i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević prisustvovao je danas u Hilandaru obeležavanju slave tog manastira - Vavedenja Presvete Vladičice Bogorodice.
"Danas sam imao čast da prisustvujem obeležavanju slave manastira Hilandara - Vavedenja Presvete Vladičice Bogorodice", naveo je Vučević na svom Instagramu.
Vučević je podsetio da je Hilandar, kao sveto mesto našeg naroda na Svetoj Gori, vekovima čuvar pravoslavlja, duhovnosti i identiteta.
"Svaka molitva u njegovim zidinama podseća nas na snagu vere, žrtve naših predaka i obavezu da čuvamo ono što nam je povereno. Neka Bogorodica zaštiti naš narod, našu Srbiju i sve koji sa ljubavlju čuvaju mir, veru i jedinstvo", naveo je Vučević.
