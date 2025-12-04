Vučević je podsetio da je Hilandar, kao sveto mesto našeg naroda na Svetoj Gori, vekovima čuvar pravoslavlja, duhovnosti i identiteta.

"Svaka molitva u njegovim zidinama podseća nas na snagu vere, žrtve naših predaka i obavezu da čuvamo ono što nam je povereno. Neka Bogorodica zaštiti naš narod, našu Srbiju i sve koji sa ljubavlju čuvaju mir, veru i jedinstvo", naveo je Vučević.