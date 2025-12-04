"Svim vojnim veteranima upućujem iskrene čestitke povodom 4. decembra – Dana vojnih veterana. Ovaj dan podseća nas na veličinu podviga svih junaka koji su u različitim vremenima i na brojnim bojištima hrabro stali u odbranu Srbije. Njihova dela utemeljila su vrednosti na kojima počiva naša država, a to su sloboda, mir i dostojanstvo. Posebno poštovanje dugujemo svima koji su živote ugradili u temelje otadžbine i onima koji danas nastavljaju da svedoče o snazi, časti i jedinstvu naroda.



Dela vojnih veterana dokaz su da istinska vrednost žrtve nikada ne bledi, već živi u svakoj generaciji koja ceni mir i nezavisnost. Svojim podvizima sačuvali ste dostojanstvo i ugled srpskog vojnika, kao i veru u pravdu i istinu. Zahvaljujući vama, nove generacije mogu da žive u miru, sa ponosom i svešću o tome kolika je cena slobode.



Noseći u sebi tradiciju slavnih predaka, srpski vojni veterani nastavljaju da budu simbol moralne snage, istrajnosti i nepokolebljive odanosti Srbiji. Vi ste živo svedočanstvo da ljubav prema otadžbini nije samo dužnost, već poziv srca. Vaše iskustvo i požrtvovanost trajna su inspiracija mladima da neguju ono što ste vi časno odbranili, veru u sebe, u svoj narod i u Republiku Srbiju.



Zahvaljujem svim našim borcima, veteranima i herojima iz svih oslobodilačkih ratova Srbije koji su svojim delima pokazali šta znači predanost zemlji. Vaš trud i vaša žrtva obavezuju nas da brigu o vama iskazujemo ne samo rečima već i delima, brinući o vama i vašim porodicama ne samo na Dan vojnih veterana, već svakog dana u godini.



Čestitam vam praznik, uz obećanje da će Srbija čuvati vaša zaveštanja i da mi, koji je uz podršku svih naših građana vodimo, nikada nećemo posustati u borbi za bolje sutra, večno pamteći i klanjajući se žrtvama koje ste podneli. Vaš doprinos i iskustvo biće trajno poštovani, jer ste vi čuvari istorije i snažni temelji naše budućnosti", navodi se u čestitki predsednika Vučića.