Predsednik Demokratske strankeSrđan Milivojević bez imalo sramote širi paniku putem društvenih mreža!

Nekoliko dana nakon što je njegova stranka doživela poraz u koaliciji sa drugima na lokalnim izborima u Negotinu i Mionici, Milivojević je odlučio da udara iz drugih oružja, ali ne da mu nije uspelo, već se osramotio.

Naime, on je napisao da u većini menjačnica u Srbiji nije moguće kupiti evre.

"U državi koja je ekonomski tigar i koju čitava Evropa gleda sa zavišću, od jutros u većini menjačnica ne možete da kupite evre", maliciozno je napisao Milivojević na "Iks".

Međutim, pošto je po svemu sudeći očekivao aplauze i udar na državu u komentarima, jer u suprotnom verovatno ovako nešto ne bi napisao, dočekalo ga je neprijatno iznenađenje.

Korisnici "Iksa" su mu redom pisali da je proširio netačnu informaciju.

"Nije tačno, sad sam se čuo sa prijateljem koji drži menjačnicu, evra ima ali je kurs kupovni 118,5, skočio je za ceo dinar. Narod masovno kupuje evre inače", navodi se jednom komentaru.

"Evo, sad sam pitao menjača, sve je potpuno normalno", kaže drugi korisnik "Iksa".

"To nije istina, nemojte da dižete paniku", dodala je korisnica.

"Malopre sam kupio bez problema, živa duša nema u najvećem TC u Nišu ispred menjačnice",

"Ja danas kupio",

"Meni su prvi susedi menjačnica, sve funkcioniše potpuno normalno, nemoj da lažeš", "Zašto lažeš? Ja danas kupila, bez problema",

"100 godina imaš i lažeš, zar te nije barem malo sramota. Žalosno da je jedna institucija poput Demokratske stranke, koja je nekada imala ljude na čelu poput Mićuna, Đinđića ostala sa takvim pajacem da ne kažem klovnom poput tebe!", ređali su se komentari.

