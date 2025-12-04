SAZRELO ZA ODLAZAK S VLASTI! PANIKA U PRIŠTINI: Kurti u Predstavničkom domu SAD označen kao glavni problem, strah da će biti na američkoj crnoj listi (VIDEO)
Priština je od Amerike dobila još jedan ozbiljan šamar, a kosovska javnost je Aljbina Kurtija označila za glavnog krivca strmoglavog pogoršanja odnosa sa njihovim zaštitnicima.
Naime, takozvani premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti pomenut je na sednici Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma SAD, na kojoj se govorilo o Zapadnom Balkanu i dijalogu Beograda i Prištine, i gde je između ostalog rečeno da "opstruiše i namerno blokira procese".
Kurtiju preti i stavljanje na američku crnu listu, što je aktiviralo alarme u albanskoj javnosti koja upozorava da to ne bi bio udarac samo za njega, već i za Kosovo.
Dani odbrojani
Kosovska opozicija optužuje Kurtija da je doveo odnose sa Vašingtonom na najnižu tačku od proglašenja nezavisnosti Kosova, američki analitičari pred Kongresom su ocenili da je Kurti postao prepreka u odnosima sa SAD, piše Kosova pres.
Eparhija raško-prizrenska izrazila je najdublju zabrinutost i snažno osudila najnoviju izjavu albanskog advokata Toma Gašija koji je otvoreno pozvao na rušenje Hrama Hrista Spasa u Prištini. Za eparhiju je ova izjava direktan poziv na uništavanje verskog objekta i predstavlja teški oblik govora mržnje i podsticanja netrpeljivosti protiv SPC.
- Ne postoji nijedna pravosnažna sudska odluka kojom bi se poništila imovinska prava crkve, niti odluka koja bi hram proglasila nelegalnom građevinom. Naprotiv, postoje sudske odluke koje prepoznaju SPC kao zakonitog korisnika ovog prostora do okončanja svih postupaka. U tom svetlu, tvrdnja da se hram nalazi "na tuđem zemljištu" nije samo neistinita već i opasna, jer služi moralnom opravdavanju poziva na rušenje i time legitimiše ideju da se jednoj verskoj zajednici može uskratiti pravo na bogosluženje putem fizičkog uništenja njene svetinje - naveli su iz eparhije.
Gaši je na Fejsbuku poručio da Hram Hrista Spasa u Prištini "mora biti srušen", da se nalazi "na tuđem zemljištu" i da je navodno podignut u vreme "okupacije".
Istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da nema nikakve dileme da je Kurti kočničar mira i da je odavno sazrelo vreme za njegov odlazak sa vlasti, što se nagoveštava iz Vašingtona.
"Bio bi veliki napredak za bezbednost i uopšte život i egzistenciju srpskog naroda na KiM ukoliko bi Kurti bio označen kao kočničar mira, što on nesumnjivo jeste. Ali i ta kritika iz SAD ukazuje na to da su dani Kurtija na vlasti odbrojani, samo je pitanje koji trenutak će biti odabran za njegovo konačno uklanjanje sa vlasti. To željno očekuje Trampova administracija, iako ne i i duboka država tamo, odnosno Stejt department, a očekuju i pojedini politički centri moći u ostatku sveta, posebno u Evropi. Odavno je sazrelo vreme za njegov odlazak sa vlasti. Posle narednih opštih izbora ne verujem da će politička mapa biti bitno drugačija, ali će sigurno uticaj aktuelne opozicije porasti, što otvara mogućnost za prekompoziciju izvršne vlasti i konačni odlazak Aljbina Kurtija", ocenjuje Karanović.
Kraj u najavi
On podseća da na to ukazuju i prethodno održani lokalni izbori na KiM.
"Kurti je, pogotovo u većim urbanijim centrima, doživeo poraz i apsolutno je poražen. Zato možemo očekivati neke promene. To ipak suštinski neće uticati na položaj Srba na KiM, ali hoće u nekim važnim pojedinostima", kaže Karanović.
Politički analitičar Srđan Graovac naglašava za Kurir da Kurti nije miljenik američke administracije, niti je ikada bio. On podseća da je ova američka administracija u prethodnom mandatu već jedanput smenila Kurtija.
"Tada je lično Ričard Grenel bio angažovan na tome. S obzirom na to, bilo je za očekivati da neće biti miljenik Trampove administracije ni sada. Međutim, problem je što američka administracija još nema vremena da se bavi Balkanom i još se značajnije nije angažovala na tom planu. To ne znači da se u narednom periodu neće angažovati, a kada se angažuje, onda će upravo Kurti biti taj ko se doživljava kao problem ukoliko ne bude menjao i svoju retoriku i svoju politiku", zaključio je Graovac.
Podsećamo, SAD su u septembru na neodređeno vreme obustavile planirani strateški dijalog sa Prištinom i to upravo zbog jednostranih nasilnih poteza Aljbina Kurtija. Analitičari su taj potez Vašingtona ocenili kao "najveći politički udarac od samoproglašenja ove lažne države".