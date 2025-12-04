Eparhija raško-prizrenska izrazila je najdublju zabrinutost i snažno osudila najnoviju izjavu albanskog advokata Toma Gašija koji je otvoreno pozvao na rušenje Hrama Hrista Spasa u Prištini. Za eparhiju je ova izjava direktan poziv na uništavanje verskog objekta i predstavlja teški oblik govora mržnje i podsticanja netrpeljivosti protiv SPC.

- Ne postoji nijedna pravosnažna sudska odluka kojom bi se poništila imovinska prava crkve, niti odluka koja bi hram proglasila nelegalnom građevinom. Naprotiv, postoje sudske odluke koje prepoznaju SPC kao zakonitog korisnika ovog prostora do okončanja svih postupaka. U tom svetlu, tvrdnja da se hram nalazi "na tuđem zemljištu" nije samo neistinita već i opasna, jer služi moralnom opravdavanju poziva na rušenje i time legitimiše ideju da se jednoj verskoj zajednici može uskratiti pravo na bogosluženje putem fizičkog uništenja njene svetinje - naveli su iz eparhije.

Gaši je na Fejsbuku poručio da Hram Hrista Spasa u Prištini "mora biti srušen", da se nalazi "na tuđem zemljištu" i da je navodno podignut u vreme "okupacije".