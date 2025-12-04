Slušaj vest

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) upozorava da odluka Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojim je urednici "Novosti" Andrijani Nešić izrečena mera zabrane vršenja delatnosti urednika u trajanju od godinu dana, predstavlja opasan presedan po slobodu izražavanja i slobodu medija. Istovremeno, NUNS osuđuje pretnje koje je redakcija "Kurira" dobila putem imejla i poziva nadležne organe da hitno identifikuju i sankcionišu počinioca.

Prema saopštenju Advokatske kancelarije Tomanović, postupajući po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića protiv urednice "Novosti", Prvi osnovni sud u Beogradu oglasio je Andrijanu Nešić krivom za krivično delo uvrede i osudio je na novčanu kaznu od 450.000 dinara. Pored novčane kazne, sud joj je izrekao i meru bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti urednika u trajanju od jedne godine.

Iako je nesporno da su kršenje etičkog kodeksa, zakona, kao i iznošenje uvreda i kleveta u potpunoj suprotnosti sa profesijom i javnom odgovornošću novinara i novinarki, smatramo da zabrana obavljanja novinarskog posla predstavlja opasnu praksu, sa ozbiljnim i dugoročnim posledicama po slobodu izražavanja i medija. Posebno brine što se ovakve mere sve češće traže protiv istraživačkih novinara i redakcija, što može pretvoriti ovu praksu u mehanizam za gušenje kritičkog glasa u društvu.

Andrijana Nešić Foto: Ustupljena fotografija

Upućene pretnje Kuriru!

Takve mere nisu rešenje za probleme u medijskoj sferi, već dodatno ugrožavaju slobodu izražavanja, nezavisnost novinara i pravo javnosti da bude informisana. NUNS podseća da se profesionalni standardi moraju jačati sistemskim merama, pre svega strožom i transparentnom kontrolom raspodele javnih sredstava, koja treba da podstiču kvalitetno i etički utemeljeno novinarstvo, umesto da nagrađuju medije koji krše profesionalne norme.

Istovremeno, NUNS najoštrije osuđuje pretnje upućene redakciji lista "Kurir". Redakcija je 2. decembra dobila imejl od osobe koja koristi nalog Edward Coon, u kojem se, pored uvreda, novinarima i članovima redakcije upućuju i uznemirujuće pretnje: "…znamo gde živite sve najbolje. Vreme vam ponestaje pazite šta vam se krije ispod auta".

Bez obzira na uređivačku politiku bilo kog medija, pretnje novinarima i novinarkama su apsolutno neprihvatljive i predstavljaju ozbiljno ugrožavanje njihove sigurnosti. Upozoravamo da ovakve pretnje mogu lako prerasti u fizičko nasilje.

NUNS poziva nadležne institucije da hitno reaguju, da preduzmu sve neophodne mere radi identifikacije pošiljaoca pretnji redakciji "Kurira" i da počinioca adekvatno sankcionišu. Samo jasnom i efikasnom reakcijom države može se poslati poruka da su napadi i pretnje novinarima nedopustivi i da je njihova bezbednost prioritet u društvu koje teži da bude demokratsko i slobodno.