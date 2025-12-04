Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je pred nacijom govorio o svim važnim temama za Srbiju i njene građane.

Predsednik Vučić gostovao je u Nacionalnom dnevniku gde je govorio o akutelnim temama, izazovima koji su pred Srbijom i mogućim rešenjima.

Predsednik se prvo dotakao današnjeg razgovora sa ambasadorom Rusije.

- Imam dve male, nisu tako male, a nisu najznačajnije, relativno dobre vesti za građane Srbije. Lukoil je dobio produženje licence do 26. aprila, to znači da će 112 pumpi u Srbiji, a 11 je u Beogradu, ostale su u drugim delovima Srbije, moći da funkcionišu i sa naftnim derivatima uvezenim sa strane a ne samo od NIS-a. Druga vest je da Srbija neće imati problema sa gasom, do leta nećemo imati problema sa gasom i to su dobre vesti za građane.

Foto: Printskrin Pink TV

- Očekuju da naše banke u potpunosti prate i održavaju platni promet što mi držimo već na svoj rizik 55 dana i kao što sam rekao držaćemo još neko vreme.

- Američka logika je da isteraju svoje do kraja bez obzira koliku će cenu platiti Srbija, a ruska takođe da isteraju svoje do kraja.

- Biće tu bezbroj problema. Znate li ko je prvi prekinuo saradnju sa NIS-om kad su uvedene sankcije? Ruska kompanija Lukoil. Oni su prvi prekinuli saradnju sa NIS-om i kineska kompanija. Nisu hteli da budu ugroženi sekundarnim sankcijama, a zato srpska banka, koga briga, vi budite ugroženi koliko hoćete. Ali dobro, mi sve vreme razgovaramo sa svima, i sa jednima i sa drugima.

- Uz lakša ili teža rešenja, Srbija će morati da ima punu energetsku bezbednost. Nema tu filozofije, zato se trudimo, borimo i radimo. Čekamo da vidimo, nadamo se da će oni završavati taj ugovor sa nekim od potencijalnih kupaca.

Foto: Printskrin Pink TV

- Mi tu imamo i druge probleme. Priča za 51 pumpu što nam predstavlja problem. Najvećim delom su kupovali NIS-ovu prerađenu naftu i prevozile su je cisterne na kojima piše NIS. Nama sad nedostaje 145 cisterni najmanje da bismo mogli ravnomerno da raspoređujemo gorivo. I džabe što imate cisterne, kad su to NIS-ove cisterne.

- To izaziva bezbroj problema na svakodnevnom nivou. Ponosan sam na Srbiju. U našoj zemlji uvek srednje ime za svaku psovku uvek je država, ne računajući ono "Vučić". Jer uvek je država kriva, ma koliko da nam pomaže, daje besplatnog ili najjeftinijeg prevoza, svega o čemu u drugim zemljama možete samo da sanjate. 55 dana nam kap nafte nije stigla kroz naftovod. Ja sam ponosan na Srbiju. Kada se sve to događa, a vi i dalje nemate nijedan problem, jer sam sad govorio 1.000 tehničkih problema, onda moram da budem ponosan na svoju zemlju. Mi nemamo problema sa rezervama, mi smo sve platili, stotine miliona evra je neko morao da plati.

- U najtežim uslovima uspeli smo da spustimo inflaciju, podignemo dramatično penzije, već od 1. decembra i sve smo to uradili. Ja sam ponosan na državu. Imamo mi mnogo problema, znam koliko i ja mogu više da radim, ali eto.

"Do 15. januara možemo da izdržimo" - Rekao sam građanima "Znam da mi do 15. januara možemo da izdržimo". Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer čini mi se da bi bilo normalno da razumeju poziciju Srbije, kaznenim merama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da oni to urade. Vi ako mislite da mi možemo da živimo bez nafte, to je nemoguće.

- Mogao bih sada da govorim, a bilo bi pogrešno da odgovaram i gospođi Popović a i svima koji su ćutali uglavom 2008. godine i koji bi, da smo uveli sankcije Rusiji rekli da smo otkinuli jednu nogu spoljnoj politici Srbije. Mislim da imamo obavezu da se držimo, sve dok postoji mogućnost da se napravi nekakav dogovor. Ja znam šta je država, ona ne počinje i ne završava sa mnom. Postojala je pre mene i postojaće posle mene. Moram da se ponašam odgovorno prema svima u svetu, ali zbog čega ljudi ne treba da brinu, dogodiće se to da će Srbija da ima dovoljno nafte, benzina, dizela, kerozina, mazuta, svega dovoljno, to će svakako da bude slučaj.

Foto: Printskrin Pink TV

- Mi dobijamo sa mediterana naftu, ali morate mnogo da znate, država nije igračka, morate da se bavite svakim detaljem, da biste govorili istinu narodu. Rast će nam usporiti i biće nešto manja povećanja penzija i plata ukoliko to brzo ne rešimo, zato smo rekli 15. januar.

- Ljudi znaju da ih nikada nisam obmanjivao i lagao. Verujem da će sledeća godina biti najbolja godina u našoj istoriji, što se tiče promene lica Srbije, verujem da će biti najbolja u našoj istoriji. Ali moramo mnogo da se trudimo i borimo, biće mnogo teških odluka koje ćemo morati da donosimo.

- A što se tiče propasti politike, kada to kažete, a taj neko je uspeo da Srbiju sačuva od svakog ratnog sukoba, da u godinu dana ne bude stradalih iako je neko to provocirao na dnevnom nivou, da neko nije odgovarao na najteže nasilje bezbroj puta, spaljivanja prostorija vladajuće stranke, napada civila i uspete da očuvate mir, nemate rat, vaša deca ne ginu, nečija druga ginu, a i pripremaju se da ginu... Samo nemojte da mi kažete da niste čuli šta sam rekao da će da se događa. Ali vi znate da dok sam na čelu Srbije da su veoma male, gotovo nikakve šanse da imamo ratne sukobe, bez obzira na sve provokacije iz regiona. Oni nemaju dovoljno snage da ugroze Srbiju.

Foto: Printskrin Pink TV

- Niče čitav jedan grad. Za 15-ak dana završićemo celu trasu pruge. Govorimo o neverovatnim stvarima. Moći ćete da dođete na beogradski aerodrom i za 15 minuta ste u centru grada. To ne može niko da zaustavi.

Potom je predsednik govorio i o novom zakonu o legalizaciji.

- Strašno važna stvar, legalizacija kreće 8. Danas sam bio sa ministarkom Damjanović i premijerom Macutom. Ogromna je procedura, elektronski se radi važno je da imate ličnu kartu i bilo kakav ugovor čime dokazujete svoje vlasništvo, sve se dešava elektronski.

- Na 81. mestu 260 lica u Beogradu će time da se bave. završićemo 3 puta više nego što smo prethodnih godina otkad je krenuo proces legalizacije. Biće tu problema i muka, ali reagovaćemo na dnevnom nivou, biće tu brojevi telefona. Radićemo sve što je važno, ali mislim da je to velika stvar za sve u Srbiji. Radićemo najbrže moguće.

O klasteru 3 rekao je da nije optimističan.

- Radili smo sve, trudili se, kada bude odluka da nije otvoren klaster, onda bolje da vam govori Ana Brnabić zašto se to nije dogodilo. Bio bih najsrećniji da se otvori.

Vučić je govorio i o gonjenju Nikole Selakovića.

- Nikola Selaković je bio moj generalni sekretar ovde. Mogao bih lično da govorim o tužiocu koji ga goni. Sve to ostavite po strani. On nije ukrao ni jedan jedini dinar, niko ga ne goni za korupciju. Svi iz tog tužilaštva su bili aktivni blokaderi na demonstracijama, što je sramota po sebi. Nemamo mi problem da ti glasaš za nekoga, ali imamo problem ako si tužilac, posebno za organizovani kriminal. Oni Nikolu ne gone zbog toga, već zbog politike. Nećemo valjda još 300 godina da držimo te ruševine. Važno je da privlačimo investicije, one bi bile preko 600 miliona dolara, važno za Srbiju, da ne kažem koliko bi se centar grada promenio i koliko bismo privlačili više turista.

- Pravite cirkus politički sve vreme i zato vam niko ne veruje ništa.

Foto: Printskrin Pink TV

O skandaloznoj presudi protiv Andrijane Nešić

- Srećan sam danas, hoću da pohvalim pored ASNS i NUNS, povodom Andrijane Nešić jer je ta presuda protiv nje jeziva. Opet je donela blokaderka sudija. Čovek koji nekoga goni jer mu je rekao da je vođa blokadera. Zamislite koga bih ja sve trebalo da gonim jer su mi rekli Hitler, nepomenik. Oduzeli su hleb mladoj ženi koja se bori za svoj hleb, svoju budućnost, zato što je rekla istinu da je Zdenko Tomanović blokader. Nego šta je. Sve što ih je manje, više se svađaju i zbog toga ste dali godinu dana zabranu devojci da radi. I veoma sam srećan što je NUNS reagovao na to. Neka to bude početak našeg dijaloga i zato moja ponuda za dijalog stoji. Ipak oko nekih stvari možemo da se usaglasimo. To je opasan presedan. Prvi put se to dešava u našoj zemlji.

- Nisam siguran ni da su Novosti dovoljno prepoznale koliko je to opasan presedan i koliko je to jeziva stvar koja se dogodila gospođi Nešić. Mogao bih da govorim razne detalje o sudiji koja je odluku donosila ali ne želim da ulazim u to.

- Uvek sam uplašen i za sutrašnji dan, svaku noć ja razmišljam o sutrašnjem danu. Hoću li se osećati zdravo ili neću, moći da stignem sve što sam planirao. Ljudi koji nemaju takvu dozu straha, treme, pritiska, oni ni ne mogu da urade ništa.

Vučić je najavio izbore za kraj novembra ili decembar.

- Žene su odgovorne, ozbiljne, posvećene, razmišljaju o svojim roditeljima, deci, supružnicima, porodicama, svojoj zemlji. Žena glasa za stabilnost, sigurnost, budućnost zemlje, žena ne glasa za lepotu. Tada smo promenili tog čoveka sa mesta predsednika mesnog odbora. Ljude zanima kako će oni da žive, hoće li da imaju mir, penzije. Penzije će samo da rastu, i plate, neće da padaju, to su racionalne stvari, a ne to da li su oni debeli, mršavi... Ljude interesuju njihovi životi, a ne naši životi - zaključio je predsednik Srbije.