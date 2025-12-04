Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković dao je večeras iskaz u Tužilaštvu za organizovani kriminal, nakon čega je oštro kritikovao rad ove institucije, optužujući je da deluje kao "blokaderska udružena kriminalna banda" koja, kako je naveo, pokušava da "ruši vlast" i "uzurpira deo državnog sistema".

Selaković je rekao da je u Tužilaštvu izneo svoj stav da pojedini nosioci pravosudnih funkcija deluju kao "autoimuno oboljenje u Srbiji" – struktura koja, umesto da štiti pravni poredak, radi "direktno protiv države".

"Razaranje onoga što je legitimno"

"Ono što radi Tužilaštvo za organizovani kriminal jeste razaranje onoga u društvu što je legalno, zakonito i ustavno", izjavio je ministar, tvrdeći da je krajnji cilj da se „obesmisli demokratija“ i da se građanima oduzme mogućnost da odlučuju na izborima.

Prema njegovim rečima, pojedini centri moći žele da „odrede Srbiji i građanima kako smeju da vode unutrašnju i spoljnu politiku“, kao i sa kim zemlja može da sarađuje. Naglasio je da je „glavna prepreka“ tim namerama Aleksandar Vučić.

Nikola Selaković i Vladimir Đukanović Foto: Petar Aleksić

"Nije cilj Selaković, nisu cilj ni Jelača ni Vasić. Cilj je Aleksandar Vučić. Sve rade sa tim ciljem", rekao je on i dodao da pojedini tužioci, političari i mediji "deluju udruženo" i "služe stvaranju društvene psihoze".

Selaković je naveo i da je tokom saslušanja "pokazao koliko su im krvave ruke", aludirajući na, kako tvrdi, nezakonite postupke u Tužilaštvu.

"Ruke su im krvave do ramena"

"Ne šake – do lakata, do ramena su im krvave ruke", poručio je ministar.

Selaković ja na saslušanje došao u pratni advokata Vladimira Đukanovića.

Ministar kulture juče je bio u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), gde mu je uručen poziv za saslušanje. Selaković je nakon toga izjavio da će se pojaviti na saslušanju u JTOK u terminu koji su danas zakazali da bi, kako je istakao, raskrinkao blokadersku kriminalnu bandu koja je uzurpirala jedan deo tužuilaštva i političko delovanje po direktnom nalogu spolja.

Kako je navedeno iz TOK, Selakoviću se stavljaju na teret zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.