- Presuda protiv Andrijane Nešić je jeziva. Opet je donela blokaderka sudija. Čovek koji nekoga goni jer mu je rekao da je vođa blokadera. Zamislite koga bih ja sve trebalo da gonim jer su mi rekli Hitler, nepomenik. Oduzeli su hleb mladoj ženi koja se bori za svoj hleb, svoju budućnost, zato što je rekla istinu da je Zdenko Tomanović blokader. Nego šta je. Sve što ih je manje, više se svađaju i zbog toga ste dali godinu dana zabranu devojci da radi. I veoma sam srećan što je NUNS reagovao na to. Neka to bude početak našeg dijaloga i zato moja ponuda za dijalog stoji. Ipak oko nekih stvari možemo da se usaglasimo. To je opasan presedan. Prvi put se to dešava u našoj zemlji.