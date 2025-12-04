Slušaj vest

Pretnje redakciji Kurira i presuda urednici portala Novosti nameću pitanje kako odbraniti novinarsku profesiju?

Ova profesija sve više trpi udare, pritiske i pokušaje zastrašivanja. Jedan od primera je presuda Andrijani Nešić, glavnoj urednici portala Novosti, koja je odlukom Prvog osnovnog suda kažnjena novčanom kaznom od 450,000 dinara i zabranom obavljanja funkcije urednika na godinu dana, po krivičnoj tužbi advokata Zdenka Tomanovića za uvredu. Presudu je donela sudija Tatjana Bezmarević Janjić.

Andrijana Nešić Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su doktor Dragan Traparić, pomoćnik ministra za informisanje i telekomunikacije, Andrijana Nešić, glavna urednica portala Novosti, kao i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

Nešić: Sudija je podržala blokadere i bila pristrasna

Nešić kaže da je bila tužena za uvredu, a ona je na sudu rekla da ga nije uvredila, već iznela istinu:

- Kao novinar imam pravo da ulazim u polemiku i izrazim svoje mišljenje. Svi tekstovi su koncipirani iz javnog delovanja Tomanovića koji je sada prvi na blokaderskoj listi, uključen je u društveno politički život. Sudija je bila pristrasna tokom suđenja, podržala je blokadere, advokati su tražili njeno izuzeće zbog sukoba interesa, to se nije desilo. Već tada je mogao da se nasluti ishod presude - kaže Nešić.

Ona objašnjava da nije mogla da zamisli ovako veliku kaznu, a posebno zabranu rada:

- Novačni iznos je bio predložen, ali u tužbi nije pisalo da ne mogu da radim. Zabranu rada je Tomanović dok je izlagao zašto se osećao uvređenim rekao da će advokat tražiti tu meru, a sudija je to i dosudila - kaže Nešić.

ZABRANA RADA ZBOG PRISTRASNE SUDIJE Andrijana Nešić za Kurir o presudi koja ugrožava novinarsku profesiju Izvor: Kurir televizija

Nešić objašnjava da je pristrasnost sudije videla u omalovažavanju:

- Njeno ponašanje i ophođenje prema meni. Kada su advokati zatražili njeno izuzeće, ona je na sledećem ročištu saopštila da ona nije izuzeta. Kada su advokati tražili odlaganje ročišta dok ne dobiju zvaničnu presudu, ona je na tom ročištu rekla da će odložiti, ali da ćemo troškove snositi mi. Tada je ona meni i mom advokatu rekla "to što sam ja podržala blokadere ne utiče na moje delovanje i postupak suda", a ispada da deluje - kaže Nešić.

Nešić dodaje da je prošla kroz različite prekršajne postupke, ali nikada krivične, pa nije znala kako ovi postupci funkcionišu do samog ulaska u sudnicu:

- Suđenje se završilo tako što je izrekla kaznu, sela, a onda mi je davala mišljenje kako ja treba da obavljam svoj posao. U tom trenutku se gospođa koja je bila zapisničar savijala od bolova, ja sam pitala da li možemo prvo da pomognemo njoj. Ona je kasnije rekla "ja sam podržavala blokadere i podržavaću ih", a predmet suđenja i jesu bili blokaderi - kaže Nešić.

Foto: Kurir Televizija

Traparić: Prave sudije ovo ne rade

Traparić navodi da ovde nije u pitanju sudska praksa, već nešto neviđeno i nečuveno:

- Samo hrabri govore istinu, a kukavice laži. Ne znam kako će nezavisni novinari, ako je njoj izrečena maksimalna kazna. Ona je dobila maksimalnu kaznu kao da ponavlja krivična dela. Prvo, smatram da nije počinila krivično delo, tek u trećem, četvrtom ili petom povratku se izriče maksimalna kazna - kaže Traparić.

On dodaje da je zabrana vršenja funkcije urednika nešto što "prave sudije i sudovi ne rade".

- Ako je politički aktivista, ide ispred takozvanih studenata, ako sudija isto to radi i omalovažava u toku procesa suđenja okrivljenu, i govori da će nastavak suđenja biti na njen trošak, ona već predoseća kakav će ishod biti. Bilo bi smešno da nije sramotno - kaže Traparić.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

Nedić o jezivim pretnjama Kuriru

Nedić ističe da je predsednik Srbije pružio podršku Andrijani Nešić, kao i novinarska udruženja.

- Jedna od udarnih vesti u njegovom obraćanju je bila i skandalozna presuda protiv Andrijane Nešić.Dobili smo užasnu pretnju, celoj redakciji, a mi smo već navikli da nam prete. U mejlu koji je stigao piše da lista postoji, da znaju gde živimo, koliko sam shvatio radi se o blokaderima koji su nezadovoljni pisanjem. Stavili su i smajli na poruku da treba da pazimo šta nam se krije ispod automobila. Mi smo to prijavili nadležnima - kaže Nedić.

Nedić se zahvalio i udruženjima novinara koji su pružili podršku, a onda je i objasnio da su u pitanju otvorene i žestoke pretnje, a iza ove poruke ne stoji ime i prezime.

- Ovo nije prvi put. Suočavali smo se i sa najavama bombi, prekidali smo program i izlazili na ulicu. Dobio sam jednom i pismo gde je bila nacrtana bomba, a ispisali su najstrašnije pretnje celoj redakciji. To je stiglo poštom. Pored skandalozne presude, cele nedelje smo na udaru, a stigle su mi i nove tužbe blokadera kojima smo pretrpani - kaže Nedić, pa je i dodao da ima 25 tužbi, a uglavnom je u pitanju isti advokat.

Foto: Kurir Televizija

Vučićević: Žele da ućutkaju sve koji ne misle kao blokaderi

U program se uključila i predsednica Asocijacije novinara Srbije ANS, Ivana Vučićević, koja je pisala predsednici Evropske federacije novinara:

- Očekujemo oštru reakciju sa njene strane, da nas zaštiti i da preuzme odgovarajuće korake kako se ovakve stvari ne bi dešavale. Ovo je skandal velikih razmera, da ovakva presuda bude i pokušaj da se svi mi ućutkamo. OVo je poruka za sve nas koji želimo da slobodno mislimo. To je pravo koje žele da nam uskrate, da nas uplaše - kaže Vučićević.

Ona dodaje da se sprečava predstavljanje realne situacije poslednjih godinu dana, koja je po njoj zabrana slobode kretanja, mišljenja i sprovođenje obojene revolucije.

- Žele da nas uplaše. Ima preko 1000 novinara koji će se izboriti da kazna ne bude ovakva i da se nikada više ne desi ovakva kazna. Ovde se ne radi o samoj kazni, već o ućutkivanju medija. Danas nam zabrane da govorimo, sutra da radimo kao Andrijani, a onda i da postoje mediji koji ne misle kao oni koji nasiljem reaguju na sve u ovoj državi - kaže Vučićević.

