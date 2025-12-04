Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani u maju ili u decembru naredne godine, ali da je realnije da budu održani krajem novembra ili u decembru.

Vučić je, na pitanje da li će biti predsednički i parlamentarni izbori, za TV Pink rekao da će o tome na vreme da odluči nadležna institucija.

"Čekaju tu odluku, a mole Boga da je ne donesem", rekao je o političkim protivnicima.

Govoreći o izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju, Vučić je naveo da u svakoj pobedi vidi mnogo loših stvari i da je uvek spreman da ispravi svoje greške.

"U Negotinu je neverovatan rezultat, koji ne verujem da će se ikada ponoviti, da neko toliko glasova dobije. Mi smo i tu pronašli stvari kojima nismo zadovoljni. Sa Jarkovcem, kada dođu rezultati, imaćemo preko 60 odsto u Sečnju. Tu su i druge stranke poput SPS-a, 4,5 odsto, kao i radikali i još neki. Ogromna većina je bila, svakako, na toj strani i opet smo našli sebi zamerke'', rekao je Vučić i dodao da je u Mionici zapazio nekoliko nedostataka u organizaciji, ali da se razmatra kako to da se ispravi.

Naglasio je da razmišlja o tome kako da se stranka podmladi.

Vučić je dodao da je uvek srećan kada čuje komentar političkih protivnika posle izbora, pogotovo da su mnogo zadovoljni, da su mnogo srećni i da su blizu pobede.

"Dokle god su oni zadovoljni kada gube na izborima, ja sam srećan", rekao je Vučić i dodao da su izbori sjajna prilika za sve da pokažu svoj program i plan i da zato poštuje konkurenciju.

"Verujem da je važno da to poštovanje iskazujemo", ukazao je predsednik.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše spekulacije da ima strah od izbora, Vučić je rekao da ako se to naziva strahom, nema nikakav problem sa tim.

"Ja sam strah imao i 2004. kada sam izgubio za 0,3 odsto od Bogdanovića i 2008. kada nismo izgubili, a neki drugi su formirali vlast i 2012. kada smo pobedili na izborima i još, čini mi se, na različitim izborima 15, 16 puta od 2012. godine. Neki su bili gradski, neki parlamentarni, dva puta predsednički. Svaki put sam imao tu dozu straha i treme i bez toga ne možete da pobeđujete", dodao je on.

Naglasio je da SNS svakog dana ima u kasnim popodnevnim satima sednice štabova.