Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su, bez obzira na sve provokacije iz regiona, na sve laži i vojne saveze koje prave Priština, Tirana i Zagreb, veoma male, gotovo nikakve šanse da Srbija ima ratne sukobe dok se on nalazi na čelu države.

"Oni nemaju dovoljno snage da ugroze Srbiju. Samo to želim da znaju ljudi. Pri tome, videli ste da uvek pokazujem poštovanje prema svima i kad lažu i kad vređaju i kada psuju i pljuju i sve drugo... Mi nastavljamo da radimo, da se borimo i nastavićemo to da činimo u budućnosti, čuvajući mir", rekao je Vučić za TV Pink odgovarajući na pitanje da prokomentariše pojedine izjave u srpskoj javnosti da mu je navodno "propala" spoljna politika i dodao da mu je uspelo da Srbiju do sada sačuva od ratnih sukoba.

"A što se tiče propasti politike, kada kažete da je nekome propala politika a taj neko je uspeo da Srbiju sačuva od svakog ratnog sukoba, taj neko je uspeo da sačuva Srbiju da u godinu dana ne bude mrtvih, ne bude stradalih, iako je neko to provocirao na dnevnom nivou. Da neko nije odgovarao na najteže nasilje, bezbroj puta ponovljeno spaljivanje prostorija vladajuće stranke, napade na civile, napade na policajce, napade na sve moguće. I uspete da očuvate stabilnost, uspete da očuvate mir. Nemate rat, naša deca ne ginu", rekao je Vučić.

Dodao je da za to vreme nečija druga deca ginu, dok se nečija druga deca pripremaju da ginu.

"Nečija druga deca se danas pripremaju da ginu u budućnosti. I ulažu ogroman novac u vojsku i spremaju se za ratove... A mi u Srbiji se ne spremamo za ratove. Mi snažimo svoju vojsku da bismo odvratili svakoga", istakao je Vučić.

Ne propustitePolitikaIZBORI ĆE BITI U MAJU ILI DECEMBRU NAREDNE GODINE! Predsednik Vučić o političkim protivnicima: Čekaju tu odluku, a mole Boga da je ne donesem
Screenshot 2025-12-04 190808.png
InfoBiz"Važno je da imate ličnu kartu i bilo kakav ugovor" Vučić o legalizaciji: To je velika stvar za sve u Srbiji
Screenshot 2025-12-04 185058.png
InfoBiz"Nisam mogao da verujem!" Vučić pokazao kako izgleda Ekspo: Niče čitav novi grad, to ne može niko da zaustavi! (FOTO)
Screenshot 2025-12-04 185423.png
InfoBizDo 15. januara možemo da izdržimo! Vučić o situaciji sa NIS-om: Siguran sam da će se Rusi dogovoriti
Screenshot 2025-12-04 184105.png
InfoBizSrbija neće imati problem sa gasom do leta! Predsednik Vučić saopštio lepe vesti: Lukoil dobio produženje licence
Screenshot 2025-12-04 184105.png
Politika"SLEDEĆA GODINA ĆE BITI NAJBOLJA U NAŠOJ ISTORIJI! LJUDI DA NE BRINU" Vučić o sankcijama NIS-u, gasu, izazovima, presudi Andrijani Nešić: To je opasan presedan!
collage.jpg