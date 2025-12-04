Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ponosan na našu državu.

"Ja sam ponosan na našu državu, jer 55 dana da nam kap nafte nije stigla kroz naftovod, kada se sve to događa, a vi i dalje nemate nijedan problem, onda moram da budem ponosan na našu zemlju, na ljude koji rade svoj posao, teško i naporno", navodi predsednik Vučić i dodaje:

"Dakle, u najtežim uslovima uspelimo smo i da spustimo inflaciju, uspeli smo da podignemo penzije, i zaista jesam ponosan na državu iako znam da prosto ljudi to ne žele, ne vole da čuju". 

