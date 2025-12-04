"Juče sam imala sastanak sa borcima, sa predstavnicima ujdruženja kojima pomažamo. Ove godine će 1,5 milijardu biti veći budžet za borce u Srbiji nego što to bio slučaj prethodne godine. A samo da postavite pitanje, gde su borci bili u to vreme kada su oni rukovodili državom? Nisu imali regulisan status. Nisu imali zakon. Niko nije znao šta su Košare, niti gde je Paštrik. Niko nikad nije čuo za 125. motorizovanu brigadu. Nisu ti ljudi ne poštovani, nego su unižavani, prokazani i blaćeni. Marginalizovani i bili potpuno nevidljivi. Danas imaju status, imaju zakon, imaju prava, imaju poštovanje i opredeljena sredstva iz budžeta i za rad njihovih udruženja, i za isplatu boračko-invalidske zaštite, za porodice poginjulih, za invalide rata, za one ljudi koji su pretrpeli to što su pretrpeli tokom 90-ih godina", istakla je ministarka.