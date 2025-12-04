Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je danas Dan vojnih veterana.

"Hrabrim ljudima koji su svoje živote posvetili odbrani Srbije, upućujem najiskreniju čestitku povodom Dana vojnih veterana. Hvala vam na časti, hrabrosti i ljubavi prema otadžbini. Hvala vam na svemu što ste učinili za Srbiju", navela je ministarka.

Stamenkovski ističe da borci, za vreme prethodne vlasti, nisu bii poštovani već unižavani i blaćeni, ali se to sve promenilo, te sada imaju status, imaju zakon, imaju prava...

"Juče sam imala sastanak sa borcima, sa predstavnicima ujdruženja kojima pomažamo. Ove godine će 1,5 milijardu biti veći budžet za borce u Srbiji nego što to bio slučaj prethodne godine. A samo da postavite pitanje, gde su borci bili u to vreme kada su oni rukovodili državom? Nisu imali regulisan status. Nisu imali zakon. Niko nije znao šta su Košare, niti gde je Paštrik. Niko nikad nije čuo za 125. motorizovanu brigadu. Nisu ti ljudi ne poštovani, nego su unižavani, prokazani i blaćeni. Marginalizovani i bili potpuno nevidljivi. Danas imaju status, imaju zakon, imaju prava, imaju poštovanje i opredeljena sredstva iz budžeta i za rad njihovih udruženja, i za isplatu boračko-invalidske zaštite, za porodice poginjulih, za invalide rata, za one ljudi koji su pretrpeli to što su pretrpeli tokom 90-ih godina", istakla je ministarka.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoMinistarka Stamenkovski: Tri miliona dinara za projekte očuvanja istorijskog nasleđa u Smederevu i Petrovcu na Mlavi
96cde328-958d-40c6-be89-5d2d76a39c0d.jpeg
DruštvoPreko 22 miliona za realizaciju projekata iz oblasti boračko – invalidske zaštite, Stamenkovski: Oni koji su iskusili rat, znaju koliko nam je potreban mir
Milica Đurđević Stamenkovski (3).jpeg
Društvo"Teret koji nosite želim da podelimo" Ministarka Stamenkovski: Zajedno gradimo Srbiju u kojoj ima mesta za sve, jer svaka različitost je naše bogatstvo
milica đurđević stamenkovski
Društvo"Inkluzija je investicija u ljude i budućnost zemlje" Ministarka Stamenkovski na prvoj Međunarodnoj konferenciji "Inkluzivna Srbija izazovi i perspektive"
milica đurđević stamenkovski