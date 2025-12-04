BESRAMNE OPTUŽBE ZUKANA HELEZA O PREDSEDNIKU VUČIĆU Ministar iz BiH izneo niz suludih tvrdnji o "Sarajevo safariju"
Ministar obrane BiH Zukan Helez nastavio je da sramno vređa Srbiju i predsednika Aleksandra Vučić, za koga je sada izneo sulude tvrdnje: da je učestvovao u Sarajevo safariju.
- Aleksandar Vučić ima problem koji nosi iz svoje kuće. Tu mržnju nasleđujete, to ide uz njegov odgoj i uz svačiji, naš odgoj, kako se ponašamo prema drugim i drugačijim. On ne voli druge i drugačije, on posebno ima kompleks od Bošnjaka (misli na bosanske muslimane) i to je iskazivao u ratu, pa i Hrvata - počeo je Helez svoje suludo izlaganje pa nastavio:
- Širom Hrvatske davao je te neke žestoke nacionalističke, profašističke izjave i o BiH i o Hrvatskoj. Ovde je rovario oko Sarajeva, pucao... Evo, sada smo dobili informacije, čak i od novinara drugih država, da je dovodio ovde ljude da ubijaju nevinu decu, da ubijaju građane Sarajeva koji su bili, faktički, u otvorenom logoru.
Helez je potom nastavio da niže najbesramnije optužbe protiv Vučića.
- Kada negde odu nabaviti drva, da nečim prehrane porodicu i svoju decu, on je, kao najgori lešinar, s brda s tim ljudima, zlikovcima, pucao i ubijao po Sarajevu. Međutim, želim da naglasim da je njega stigla ona kletva, stara poslovica: 'Ko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada.' Taj čovek radi o glavi BiH 30 godina, bez prestanka. Naravno, sada ima veću moć jer je predsednik Srbije, bio je i premijer, a sve su to pozicije s kojih može naneti puno zla BiH. Ja se nadam da će ga stići pravosudna kazna za sve ono što je napravio u Sarajevu - naveo je Helez za Hajat TV.