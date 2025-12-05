Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper objavio je snimak lidera te partije Miloša Jovanovića koji govori o parlamentarnim izborima, te mu poručio da treba da napusti politiku.

- Poslušajte velikog "legalistu" Miloša Jovanovića gde se izlanuo o sledećem parlamentarnim izborima:

"Sve i kada bi (SNS) osvojio nekakvu većinu u smislu mandata, ne vidim kako bi građani to prihvatili - i to ne bi bilo nedemokratski, jer bi se građani borili protiv nečega što nema legitimitet".

Da sumiramo:

1. DSS i Jovanović će prikupljati potpise i kandidovati svoju listu.

2. DSS i Jovanović će voditi predizbornu kampanju.

3. DSS i Jovanović će imati svoje posmatrače na biračkim mestima.

4. Posmatrači DSS će potpisati zapisnike nakon što se prebroje glasovi.

I onda, kada sami potvrde da je SNS pobedio i osvojio većinu mandata reći će - e, to ne važi ne priznajemo rezultate.