Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper objavio je snimak lidera te partije Miloša Jovanovića koji govori o parlamentarnim izborima, te mu poručio da treba da napusti politiku.

- Poslušajte velikog "legalistu" Miloša Jovanovića gde se izlanuo o sledećem parlamentarnim izborima:

"Sve i kada bi (SNS) osvojio nekakvu većinu u smislu mandata, ne vidim kako bi građani to prihvatili - i to ne bi bilo nedemokratski, jer bi se građani borili protiv nečega što nema legitimitet".

Da sumiramo:

1. DSS i Jovanović će prikupljati potpise i kandidovati svoju listu.

2. DSS i Jovanović će voditi predizbornu kampanju.

3. DSS i Jovanović će imati svoje posmatrače na biračkim mestima.

4. Posmatrači DSS će potpisati zapisnike nakon što se prebroje glasovi.

I onda, kada sami potvrde da je SNS pobedio i osvojio većinu mandata reći će - e, to ne važi ne priznajemo rezultate.

Moja poruka Jovanoviću: Zbog ovakvih budalaština si i sveo stranku na 1,2%. Napusti politiku juče! - napisao je Piper na Iksu.

Ne propustitePolitikaPROPAST POLITIKE BLOKADERA U PET TAČAKA: Nazire se rešenje za NIS, Hrka prekinula štrajk glađu... Piper sve objasnio!
Sequence 01.02_32_51_14.Still010.jpg
PolitikaLETI PERJE NA N1 I NOVA S! Piper otkrio: Ozbiljno se zakuvalo među urednicima i novinarima po pitanju toga ko podržava blokadere, a ko Đilasa i ekipu
Uroš Piper
Politika"STUDENTSKA LISTA - LISTA ZA PENZIJU" Piper: Prosek im 62 godine i 3 meseca?! Još par godina i svako od njih, ko već nije, penzioner! A naziv "studentska lista"
Uroš Piper (11).png
Politika"MARINIKA KAD UDARI NA HRKU, PA PLENUM PRAVNOG NA ZLF..." Uroš Piper sumirao rat blokadera, sledi opšti haos!
Sequence 01.02_32_51_14.Still010.jpg