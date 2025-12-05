Slušaj vest

Konstitutivne sednice skupština devet opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji biće održane danas.

Konstitutivne sednice skupština biće održane u opštinama Severna Mitrovica, Gračanica, Štrpce, Novo Brdo, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, Parteš i Ranilug, dok će konstitutivna sednica Opštine Klokot biti naknadno zakazana, najavljeno je ranije iz Srpske liste, čiji su kandidati za gradonačelnike na lokalnim izborima 12. oktobra pobedili u svih 10 opština sa srpskom većinom.

Najavljujući konstitutivne sednice skupština opština, Srpska lista je navela da su, zahvaljujući srpskoj slozi i jedinstvu, opštine na severu vraćene u ruke srpskom narodu i da je period mraka, kršenja zakona, otimanja imovine, maltretiranja privrednika i ugnjetavanja srpskog naroda od strane lokalnih vlasti završen.

Na čelu četiri većinski srpske opštine na severu KiM od aprila 2023. su gradonačelnici Albanci, koji su izabrani na vanrednim lokalnim izborima nakon što su u novembru 2022. predstavnici Srba napustili privremene institucije zbog jednostranih i eskalatornih poteza Prištine i nepoštovanja sporazuma. Izlaznost na tim izborima bila je manja od 3,5 odsto, a gradonačenici Albanci koji su tada izabrani u zgrade opština ušli su uz pomoć tzv. kosovske policije.

Za vreme dok su oni bili na čelu lokalnih samouprava na severu KiM iseljene su srpske institucije iz zgrada u kojima su radile, izmenjeni nazivi ulica, uklonjene table sa nazivima naselja na ćirilici i postavljene table gde su nazivi prvo na albanskom jeziku, a potom na srpskom jeziku na latinici, često ispisani sa greškama.