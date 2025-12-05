Slušaj vest

Sve ozbiljnije pretnje upućene novinarima ponovo uznemiravaju medijsku zajednicu u Srbiji. Zaposleni u Kuriru dobili su anonimne poruke praćene psovkama, uvredama i upozorenjima da “paze šta im se krije ispod automobila”.

Udruženje novinara Srbije osudilo je podstrekivanje na nasilje i zatražilo od Tužilaštva za visokotehnološki kriminal da pronađe počinioce.

Boris Bratina, ministar informisanja i telekomunikacija, je za jutarnji program Kurir televizije komentarisao kako ozbiljne pretnje, među kojima su i smrću, utiču na život i rad novinara u Srbiji.

Foto: Kurir Televizija

- Mene ovo podseća na kinematografiju, gledali smo makar sto filmova u kojima neko proganja novinare. Teme o proganjaju novinara nisu novost. Ovde nemate pritiske za neku konkretnu stvar, veliki broj novinara je proganjan jer zastupa određenu programsku politiku. Načelno sam protiv proganjanja novinara, moramo da shvatimo da oko nas postoje sile i snage koje to čine i smatraju da na to imaju pravo. Pogledajte kako se Dragan Đilas ophodi prema novinarima. Pre dva dana smo imali sastanak sa novinarskim udruženjima. Naravno, neće tu da dođu NUNS i UNS, ali svi drugi dolaze. Dakle, nema razloga da se novinari napadaju, a čak i da vam postave provokativno pitanje, vi uvek možete provokativno da odgovorite - započeo je Bratina, pa dodao:

O sramnoj presudi Andrijani Nešić

- Imao sam i sastanak sa televizijama koje su molile da što više funkcionera dolazi, a zanimljivo je bilo to što su razni mediji došli do ideje da sasvim drugačiji politčki ljudi vode diskusiju. Pod pretnjama se čovek loše oseća, a pretnju novinarima čine oni koji su izvan novinarskog ceha. Novinar je tu da postavi pitanje, a ne da se udvorava, ali da se preti novinarima zbog nekog objavljivana ili ovaj slučaj što je Tomanović tužio novinarku Nešić, to su skandali i pokazivanje nasilne prirode. On je hteo da se osveti i da pokaže da je ona niko i ništa i kako je blokaderski pravnik iznad njih. Gospođa koja je donela takvu presudu se politički izjasnila, ali i ovaj koji je tužio, pa je ovo prava nepravda i nadam se da će presuda pasti - kaže Bratina.

Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović je iz pravnog ugla analizirao nedaće koje su zadesile novinare, a naročito ugroženu Andriju Nešić.

Foto: Kurir Televizija

- Mi ovde imamo isključivost u javnom prostoru, a svi mi koji smo u javnom prostoru svaki pojedinačni slučaj moramo da osudimo kao nedopustiv kada su u pitanju pretnje, a pogotovo fizičkog nasilje. Kolega Tomanović ima prava da podnese privatnu krivičnu tužbu i to je akt koji se podnosi za izuzetno laka krivična dela. Da li ima dela ili ga nema, to ostaje na sudu. Imamo dosta slučajeva sudija i tužilaca koji su ušli u političku arenu, što je njima po Ustavu od 2006. zabranjeno, a pre te godine su mogli da budu članovi partija i da se bave politikom. Od 2006. je to zabranjeno jer sudija mora da odaje utisak i da građani budu uvereni da je on nepristrasan. Ako izađe sa političkim stavom, onda urušava poverenje ljudi oko njegove nepristrasne odluke - kaže Pavlović.

Bratina je za kraj prokomentarisao trenutnu situaciju u medijima u Srbiji.

- Mislim da su mediji preopterećeni konkretnom političkom programskom politikom. To dovodi i pripadnike medija u situaciju sukoba. Ovo što se nama dešava, pa i ovakve sudske presude, je deo šire težnje koja je globalna u smislu da sila preuzima primat nad zakonom. Vrlo je slična naša situacija na Kosovu i Metohiji, vi tamo ne možete ništa da završite na šalteru jer je tu sila koja će da vas spreči - zaključio je Bratina.

