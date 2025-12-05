Slušaj vest

Ambasador Italije u Srbiji Luka Gori izjavio je da je ta zemlja od početka dala saglasnost za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom i da podržava ubrzanje procesa evropskih integracija Srbije.

On je dodao da ta zemlja čini sve što može da ubedi druge države članice da daju zeleno svetlo za otvaranje Klastera i podsetio da Evropska komisija već godinama navodi da je Srbija tehnički spremna da otvori Klaster 3.

"Klaster 3 je vremenom postao svojevrsni simbol. Jer, iskreno, samo otvaranje klastera nije velika stvar - to je tek početak novog procesa reformi i dijaloga sa EU. Ali danas je Klaster 3 simbol mogućnosti da se ponovo pokrene dijalog i dinamika integracija Srbije. Razlog što još nije otvoren jeste to što Beograd mora da ubedi sve članice EU da daju saglasnost", rekao je Gori za Tanjug, prenosi RTV.

Na pitanje kako bi Srbija mogla da iskoristi činjenicu što je proširenje EU ponovo na agendi i iskoristi to za stvarni napredak u procesu pristupanja, Gori kaže da nažalost, u poslednjih deset 12 godina proširenje nije bilo prioritet, ali da je nakon početka rata u Ukrajini, ono ponovo postalo ključna tema za Evropsku uniju i da danas postoji snažan zamah.

"Vidimo veliki napredak i u regionu, pogledajte Crnu Goru, pogledajte Albaniju, obe zemlje značajno napreduju. Želeli bismo da vidimo Srbiju u samom vrhu tog procesa. Mogućnost za to je vrlo realna. Postoji konkretna šansa da Srbija sprovede sve reforme koje EU traži, kroz reformsku agendu koju treba usvojiti i primeniti", rekao je italijanski ambasador.

Dodaje i da Italija čini sve što može da ubedi druge države članice da daju zeleno svetlo, ističući da je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje uputilo zahtev italijanskom predstavništvu pri EU i italijanskoj ambasadi u EU da ulože dodatni napor u korist Srbije i otvaranja Klastera 3.

Aleksandar Vučić i Luka Gori Foto: Damir Dervisagic/Kurir

"To smo radili zajedno sa Francuskom. Ideja je da podvučemo značaj ovog koraka za Srbiju, jer smo uvereni da region mora da ide napred, uključujući Srbiju kao najvažniju zemlju regiona, najveću ekonomiju. Srbija je već godinama ispunila sve što je potrebno za otvaranje Klastera 3, i ona to apsolutno zaslužuje", naglasio je Gori.

Gori je, na pitanje koliko je za Srbiju, u kontekstu bezbednosti, važno otvaranje Klastera 3 i koliko je važno usklađivanje sa spoljnom politikom EU, rekao da je bezbednost danas ključna reč za Evropu i glavni razlog za novi zamah u procesu proširenja i odluku da se on ponovo pokrene.

"Proširenje je postalo deo nove evropske bezbednosne arhitekture. U tom kontekstu, usklađenost sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU postaje veoma važan kriterijum za Srbiju. Pre rata u Ukrajini to nije imalo toliku težinu, ali posle njegovog izbijanja, u očima određenog broja država članica, postalo je ključno. To je oblast na koju Srbija treba da obrati posebnu pažnju", rekao je ambasador Italije.

Gori je rekao i da su bilateralni odnosi u procesu evropskih integracija presudni i da je važno da se iskoriste i u korist evropskih integracija Srbije.

"Italija i Srbija imaju vrlo snažnu političku saradnju. Naša premijerka Đorđa Meloni bila je ovde prošlog avgusta, drugi put. Imamo izuzetno snažne ekonomske veze, razmena je blizu pet milijardi evra. U Srbiji je registrovano više od hiljadu italijanskih kompanija, a novi talas italijanskih investicija stiže - videćete u narednim nedeljama. Bilateralni odnosi su zaista snažni. Takođe, vrlo aktivno promovišemo italijansku kulturu i jezik u Srbiji, a pripremamo se i za učešće na Expo 2027 sa veoma značajnim paviljonom", rekao je Gori.