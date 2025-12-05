Slušaj vest

Profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić uputio je oštru kritiku blokaderima, upozorivši da retorika kojom se služe opasno klizi ka istorijskim obrascima najmračnijih režima 20. veka.

- Te kritike protiv demokratije je imao i Hitler i Staljin, budite oprezni, jer to što demokratija ne valja ne znači da je totalitarizam bolji - nije! Demokratija je najmanje loša od svih uređenja, ja sam tu potpuno saglasan sa velikim Čerčilom - rekao je Antić na TV Prva.

Govoreći o tzv. "studentskoj listi", on je rekao:

- Uvek sam skloniji opoziciji gde znamo o kome je reč, pa možda ja nisam saglasan, neću glasati za njih, nego nekom ko kaže "znate, to su studenti", pa onda vidite da tu najmlađi je studirao pre 15 godina - rekao je profesor, te se složio sa konstatacijom voditeljke da ima i onih "preko 60 godina".

Antić ističe da politika mora da bude u ustanovama.