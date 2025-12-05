samo on nije kriv a bio predsednik

samo on nije kriv a bio predsednik

Bivši predsednik Srbije u dva mandata (2004 - 2012) Boris Tadić, pokušava da za novonastalu situaciju u vezi sa NIS-om optuži Vojislava Koštunicu i zapravo tek sad priznaje da je napravljena greška.

Tadić nije imao dlake na jeziku iako je bio deo bivše vlasti 2008. godine, kada je kao predsednik Srbije zajedno vladom tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice prodao Naftnu kompaniju Srbije (NIS) Rusiji.

Prodaja NIS-a 2008. bila je politički dogovor pod plaštom "strateškog partnerstva", sklopljen u trenutku kada je Srbiji trebala ruska podrška zbog Kosova i Metohije. Ekonomski gledano, ugovor je bio nepovoljan za Srbiju: NIS je prodat ispod vrednosti, bez tendera, i uz garancije koje su favorizovale Rusiju. Politički je taj potez učvrstio srpsko-ruske odnose i postao osnova današnjeg prisustva Rusije u srpskom energetskom sektoru. Takođe i osnova za američke sankcije protiv ove kompanije koja je u većinskom vlasništvu ruskih energetskih giganata Gasproma i Gaspromnjefta...

Od javnosti je tadašnja vlast sakrila šta je bilo u tom paketu koji je Rusima dat za samo 400 miliona evra, iako je tadašnja vrednost NIS-a bila minimum pet puta veća.

Tadić sada pokušava sve da svali na DSS i kaže da su pregovore oko prodaje NIS-a vodili ljudi u tadašnjoj Vladi Srbije, a koje je delegirao Koštunica.

Vojislav Koštunica i Boris Tadić sa Putinom i Medvedevom u Kremlju, januar 2008. godine Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

- Pregovori su vođeni uglavnom od strane ljudi koji su bili zaduženi za energetiku u tadašnjoj vladi, a koje je delegirao Vojislav Koštunica, a to su bili ministar Naumov i direktor NIS-a, koji je takođe bio delegiran iz DSS-a. Što se mene tiče, meni je takođe ruska strana u jednom trenutku prišla i rekla da želi da uđe u NIS. Ja sam rekao da to nije loše i podsetio sam rusku stranu na moj predlog iz 2005. godine i razgovor sa Putinom da napravimo zajednički poduhvat 51-49 posto u našu korist, ali samo kada je u pitanju gas, i rekao sam da je bolje da obnovimo tu temu. Taj predlog su odbili Vojislav Koštunica i Labus i Zorana Mihajlović, koja je u njihovo ime rekla da bi to bila katastrofa - istakao je sinoć Boris Tadić tokom gostovanja na Insajder televiziji.

Tadić je potom detaljnije otkrio zašto do dogovora nije došlo.

Boris Tadić i Dmitrij Medvedev Foto: SERGEI CHIRIKOV / AFP / Profimedia

- Loša okolnost u ugovoru koji je na kraju potpisan bila je to što nije bilo nikakve garancije za to šta će biti ukoliko ne bude "Južnog toka", jer naš najveći aset je bio taj "Južni tok" za tranzit gasa, koji bi dugoročno donosio gas Srbiji za dve gasne elektrane koje bismo imali, kao i rezerve gasa da Srbija postane strateški hab u čitavom regionu. To je bila korist do koje nije došlo. Mislim da je greška u pregovorima, nema tu nikakve bratske ljubavi niti je bilo kad smo pregovarali o NIS-u. Rusi su došli sa ultimativnom cenom od 450 miliona evra. Nažalost, prethodna administracija - tj. Koštuničin deo, to je prihvatila - rekao je Boris Tadić.

Vojislav Koštunica kao tadašnji premijer i Boris Tadić kao predsednik Srbije odigrali su ključne uloge u prodaji NIS-a Rusiji, a mnogi analitičari su i tada, kao i sada, ukazivali da je to bio veoma loš potez.

Ekonomista Miroslav Prokopijević je tada izgovorio proročku rečenicu:

"Ako ugovor bude sklopljen neko će kad-tad odgovarati!".