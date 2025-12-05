Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u jučerašnjem gostovanju u Nacionalom dnevniku na TV Pink izjavio je da je ponosan na državu jer je u najtežim uslovima uspela da spusti inflaciju i dramatično poveća penzije.

- U najtežim uslovima uspeli smo da spustimo inflaciju, podignemo dramatično penzije, već od 1. decembra i sve smo to uradili. Ja sam ponosan na državu - kazao je Vučić.

On je dodao da "imamo mnogo problema".

- Rekao sam građanima "Znam da mi do 15. januara možemo da izdržimo". Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer čini mi se da bi bilo normalno da razumeju poziciju Srbije, kaznenim merama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da oni to urade. Vi ako mislite da mi možemo da živimo bez nafte, to je nemoguće - rekao je predsednik.

Vučić je naglasio da moramo da nastavimo da se borimo.