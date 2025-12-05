Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u jučerašnjem gostovanju u Nacionalom dnevniku na TV Pink izjavio je da je ponosan na državu jer je u najtežim uslovima uspela da spusti inflaciju i dramatično poveća penzije.

- U najtežim uslovima uspeli smo da spustimo inflaciju, podignemo dramatično penzije, već od 1. decembra i sve smo to uradili. Ja sam ponosan na državu - kazao je Vučić.

On je dodao da "imamo mnogo problema".

- Rekao sam građanima "Znam da mi do 15. januara možemo da izdržimo". Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer čini mi se da bi bilo normalno da razumeju poziciju Srbije, kaznenim merama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da oni to urade. Vi ako mislite da mi možemo da živimo bez nafte, to je nemoguće - rekao je predsednik.

Vučić je naglasio da moramo da nastavimo da se borimo.

- Ljudi znaju da ih nikada nisam obmanjivao i lagao. Verujem da će sledeća godina biti najbolja godina u našoj istoriji, što se tiče promene lica Srbije, verujem da će biti najbolja u našoj istoriji. Ali moramo mnogo da se trudimo i borimo, biće mnogo teških odluka koje ćemo morati da donosimo - kazao je on.

Ne propustitePolitikaNEMATE RAT, NAŠA DECA NE GINU! Vučić o provokacijama iz regiona: Oni nemaju dovoljno snage da ugroze Srbiju
Screenshot 2025-12-04 190808.png
PolitikaIZBORI ĆE BITI U MAJU ILI DECEMBRU NAREDNE GODINE! Predsednik Vučić o političkim protivnicima: Čekaju tu odluku, a mole Boga da je ne donesem
Screenshot 2025-12-04 190808.png
InfoBiz"Važno je da imate ličnu kartu i bilo kakav ugovor" Vučić o legalizaciji: To je velika stvar za sve u Srbiji
Screenshot 2025-12-04 185058.png
InfoBiz"Nisam mogao da verujem!" Vučić pokazao kako izgleda Ekspo: Niče čitav novi grad, to ne može niko da zaustavi! (FOTO)
Screenshot 2025-12-04 185423.png