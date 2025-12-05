Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da, kada evropski zvaničnici kažu jednu lepu stvar o Srbiji, opozicija i pojedine organizacije civilnog društva šalju "otvorena pisma" sa kritikama na račun vlasti.

"Marta Kos ili Ursula fon der Lajen da kažu jednu lepu stvar o Srbiji, jednu lepu stvar, pa oni dobiju pet otvorenih pisama od Đilasa i ostalih "sram vas bilo". Znate kako kažu, razmatramo otvaranje Klastera 3, oni dobiju koverte kao u onoj igri "Uzmi račun i pobedi", ne znaju koju da izvuku od naših organizacija civilnog društva i opozicije koja kaže slučajno nemojte da ste to uradili podržaćete diktatora.