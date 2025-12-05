Slušaj vest

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je danas da je skidanje zastave Srpske pravoslavne crkve iz porte crkve Vavedenja Presvete Bogorodice u Lipljanu, i to na sam dan obeležavanja hramovne slave, nastavak kampanje progona Srba i svega srpskog na Kosovu i Metohiji i skrnavljenja srpskih svetinja, sa ciljem njihovog zatiranja na ovim prostorima.

"O tome svedoče i nedavni pozivi iz Prištine na rušenje Hrama Hrista Spasa, što predstavlja težak oblik verske netrpeljivosti koji je nedopustiv bilo gde u Evropi, ali u Prištini predstavlja dominantan oblik političkog delovanja i ideologije, čime se potkopava mir i suživot na Kosovu i Metohiji", naglašava se u saopštenju Kancelarije.

Dodaje se da ovakve zapaljive izjave, kao i govor mržnje prema Srbima, kojim se služe i prištinski političari direktno podstiču incidente prema srpskom narodu i svetinjama SPC i izazivaju nemir i strah kod srpskog naroda.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju je istakla da će nastaviti da koristi sva politička i diplomatska sredstva da međunarodnoj javnosti predoči težak položaj srpskog naroda i da ukazuje na ugroženost pravoslavnih objekata na Kosovu i Metohiji, istovremeno zahtevajući konkretnu reakciju međunarodnih organizacija i predstavnika, kako bi počinioci nedopustivog incidenta u Lipljanu što pre bili pronađeni i adekvatno sankcionisani.

Iz porte crkve u Lipljanu nepoznati počionioci su sinoć oko 18 časova skinuli i odneli zastavu Srpske pravoslavne crkve.