"Vučić je kriv za sve" mogao bi da bude naziv blokaderske liste za naredne izbore - koje traže, a Boga mole da ih ne bude -budući da predsednika Srbije oduvek, a poslednjih meseci intenzivno optužuju bukvalno za sve, pa kako primetiše i korisnici na Iksu, izgleda da će biti označen kao krivac i za Mijatovu prečku!

Poslednja u nizu afera u koju su Aleksandra Vučića pokušali da uvuku je "Sarajevo safari", lažna priča pokrenuta iz Hrvatske. Zavrteo ju je novinar Domagoj Margetić, a preneli svetski mediji poput Gardijana, Dejli mejla, Dejli telegrafa... Predsednik Vučić je najavio da će podneti tužbe protiv pomenutih medija.

Aktuelna situacija sa NIS-om, koji je na udaru američkih sankcija zbog većinskog ruskog vlasništva, dala je šlagvort blokaderima da Vučiću pripišu krivicu i za prodaju Naftne industrije Srbije iz 2008. godine!

Treba li uopšte pdosećati da je te 2008. na vlasti bila koalicija Demokratska stranka (DS), DSS, G17 plus i Nova Srbija, Vojislav Koštunica (Demokratska stranka Srbije) bio je premijer, a lider DS Boris Tadić ujedno je bio predsednik Srbije. I upravo su Tadić i koštunica postigli dogovor sa Rusijom o prodaji NIS-a.

Taj isti Boris Tadić danas se pravda za svoju ulogu o prodaji srpske naftne kompanije Rusima, pa sve pokušava da svali na Koštunicu i DSS.

Vlada Srbije i Gasprom potpisali su decembra 2008. ugovor o prodaji Naftne industrije Srbije ruskoj državnoj kompaniji “Gaspromnjeft” za 400 miliona evra i dokumente o izgradnji gasovoda Južni tok i skladišta gasa Banatski dvor.

Boris Tadić i Dmitrij Medvedev Foto: Dmitry ASTAKHOV / AFP / Profimedia

Čim su Sjedinjene Američke Države najavile sankcije NIS-u zbog ruskog vlasništva, blokaderi su požurili i da za to okrive aktuelnog predsednika Srbije, potpuno ignorišući činjenicu da Vašington uvodi sankcije svim ruskim kompanijama, a ne državi Srbiji. Uz ove optužbe, blokaderska javnost ili traži nacionalizaciju kompanije odmah, ili nacionalizaciju nikako. Tu su mišljenja podeljana ali jedno je zajedničko - kriv im je Vučić!

Sve ovo je primećeno na nalogu "Biseri druge Srbije" na Iksu, pa je sarkastično zaključeno da je "Vučić kriv za prečku Predraga Mijatovića 1998. na SP protiv Holandije, ali i za pad Severine na koncertu".

Foto: Printscreen X

Da nije tužno bilo bi smešno, a smejaćemo se još - jer izgleda da blokaderski narativ o Vučiću koji je kriv za sve neće zaustaviti nijedna prečka!