- Nažalost, uopšte me nije iznenadila skandalozna i sramna odluka sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu, koja je javno podržavala blokadere, kojom se drakonski kažnjava Andrijana Nešić, urednica portala "Novosti". Samo su potvrdili ono na šta sve vreme upozoravamo - da pokušavaju da unište institucije i izvedu obojenu revoluciju najprerfidnijim metodama tako što njihovi ljudi u sudovima i tužilaštvu neće postupati po zakonu već po pravilima blokadera. Po principu "blokader te tuži, blokader ti sudi", kažnjavaju i proganjaju novinare, pokušavajući da blokiraju istinito izveštavanje. Na meti su im svi novinari koji nisu podlegli pritiscima i ucenama od strane blokaderske bande, svi novinari koji ne rade za blokadrsko-tajkunske medije. Sramna presuda izrečena urednici portala "Novosti" je poslednji u nizu primera da im ni jedan vid zastrašivanja i pritisaka na novinare nije stran, da se na najgori mogući način, primenjujući metode koje istorija pamti iz vremena fašizma i nacizma, obračunavaju sa svojim neistomišljenicima. Niko nije iznad Ustava i zakona Republike Srbije! Ne smemo dozvoliti da ta nova kvazi elita - blokadersko-pravosudna banda, sprovodi zakone krojene po sopstvenoj meri i otvoreno progoni slobodne medije i novinare! Podrška za Andrijanu Nešić i redakciju "Novosti", istakao je Vučević na mreži "X".