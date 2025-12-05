Slušaj vest

Srpska lista danas je preuzela vlast u četiri opštine na severu Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, ali i u ostalim opštinama sa srpskom većinom - Gračanici, Štrpcu, Novom Brdu, Partešu i Ranilugu. Konstitutivna sednica u Klokotu, gde je takođe pobedila Srpska lista, biće zakazana kasnije.

Konstituisan novi saziv Skupštine opštine Štrpce

Verifikacijom mandata i polaganjem zakletve u Štrpcu je danas konstituisan novi saziv Skupštine opštine koju čini 19 odbornika.

Novi saziv skupštine opštine Štrpce čini 19 odbornika od čega 12 iz redova Srpske liste, dva iz Demokratske partije Kosova, dok po jednog odbornika imaju stranka „Za slobodu, pravdu i opstanak“, GI „Pravda i jednakost“, pokret Samoopredeljenje, Demokratski savez Kosova, i samostalni kandidat Bekim Avdiju.

Polaganjem zakletve Ivica Tanasijević je stupio na dužnost predsednika opštine. U svom govoru je poručio da će biti predsednik svih građana bez obzira na nacionalnost.

Milović: Svojim radom vratićemo ugled naše opštine

Gradonačelnik opštine Zvečan Dragiša Milović obratio se sa govornice nakon preuzimanja dužnosti rekavši da posle tri godine Zvečan dobija legalno i legitimno izabrane predstavnike u lokalnom parlamentu.

Foto: Printscreen Kosovo onlajn

„Posle tri godine Zvečan na ovaj dan dobija legalno i legitimno izabrane predstavnike u lokalnom parlamentu. I sve to sa voljom i željom i glasovima naših građana. Zato koristim priliku da se zahvalim i našim građanima koji su nam dali poverenje. Ovo je velika čast za sve nas, ali i velika obaveza. I ja verujem da ćemo mi svi zajedno i opravdati poverenje naših građana. Da ćemo svojim radom, svojim znanjem, olakšati život našim građanima koji žive u Zvečanu. Da ćemo svojim radom vratiti ugled naše opštine, opštine Zvečan“, rekao je Milović.

Radojević: Da zatvorimo tamno poglavlje Severne Mitrovice

Nakon polaganja zakletve novoizabrani gradonačelnik opštine Severna Mitrovica Milan Radojević obratio se odbornicima.

Foto: Srpska lista

„Građani su nam dali glasove da donesemo promene. U prethodnom periodu desile su se neke promene protiv kojih su građani bili i jasno su pokazali svoju volju na izborima. Vreme je da zatvorimo tamno poglavlje opštine Severna Mitrivica. Verujemo da ćemo svim građanima doneti prosperitet i doneti multietičnost i suživot koja je uvek postojala u našem gradu“, rekao je gradonačelnik.

Za zamenicu gradonačelnika izabrana je Adriana Hodžić.

Prethodno je 14 od 15 odbornika položilo zakletvu. Nije bio prisutan jedino Aleksandar Arsenijević iz Srpske demokratije koji se ne nalazi na Kosovu jer je tražena osoba zbog pronađenog oružja na njegovom imanju, što je on negirao.

Živić preuzeo dužnost

Novak Živić i zvanično preuzeo dužnost predsednika opštine od dosadašnje gradonačelnice Ljiljane Šubarić.

Živić je u obraćanju rekao da veruje da je cilj svih odbornika isti, a to je da opštinu Gračanica učine boljom, stabilnijom u uređenijom.

„Čast mi je i zadovoljstvo što danas stojim pred vama stupajući na dužnost novog predsednika opštine Gračanica čime zajedno sa vama započinjemo novo poglavlje u unapređivanju i podršci svim zajednicama koje žive na teritoriji opštine Gračanica“, naveo je on.