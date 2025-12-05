Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić objavila je vest Nove S sa naslovom "Studenti objavili tabelu štaba SNS u Sečnju: Čak 22 odsto 'sigurnih glasov' slagalo naprednjake da će glasati za njih na izborima", ističući da su na ovaj način blokaderi sami opovrgli tezu "paralelnih biračkih spiskova", ucenjivanja i pritiska na glasače.

- Hvala blokaderima što su ovim sami opovrgli tezu „paralelnih biračkih spiskova“, ucenjivanja i pritiska na glasače. Dakle, ne postoje paralelni birački spiskovi (niti bilo ko zna da objasni čemu bi oni služili). Naša stranka, kao sve ozbiljne stranke na svetu, ide u kampanju od vrata do vrata - napisala je Brnabić na Iksu i dodala: