Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut posetio je danas Pirot gde je sa gradonačlnikom Pirota Vladanom Vasićem razgovarao o mogućnostima pokretanja fakulteta po ugledu na Fakultet organizacionih nauka, a koji bi radio u okviru Univerziteta u Nišu.

Premijer Macut je sa Vasićem obišao i srednjovekovnu tvrđavu Momčilov grad, koja je potpuno rekonstruisana zahvaljujući EU i Vladi Srbije, kao i zgradu pirotske Gimnazije, koja se uveliko rekonstruiše.

- Zadovoljstvo mi je što smo danas ovde i što smo posetili Pirot, grad koji se nalazi u fazi modernizacije, oživljavanja i podrške Istočnoj Srbiji u okviru našeg integralnog projekta namenjenog ovom regionu. Pirot predstavlja dobar model grada koji je već izuzetno razvijen, ali zahteva dalja ulaganja. Zanimljivo je da grad sa oko 50.000 stanovnika poseduje značajne industrijske potencijale, ali i potencijale za razvoj kadrova. Razgovarali smo o mogućnosti osnivanja fakulteta u okviru Univerziteta u Nišu, odnosno odeljenja niškog Univerziteta, uz vrlo zanimljivu ideju, zasnovanu na analizi potreba i zainteresovanosti lokalne zajednice, ali i mogućnosti kreiranja studijskih programa specifičnih za Pirot, koji već ima snažnu industrijsku bazu - rekao je Macut.

On je rekao i da je od drugih strateških projekata pomenuto i vraćanje vojske u Pirot, što je jedan od prioriteta Vlade Srbije i države u celini, kako u pogledu modernizacije i prilagođavanja savremenim trendovima, tako i obnove vojne infrastrukture.

- Na tom polju postoji puno razumevanje i podrška gradu - rekao je premijer Macut i dodao da Pirot poseduje zavidne industrijeske kapacitete.

Govoreći o industrijskim kapacitetima, mogućnostima i povezivanju sa obrazovnim sektorom, Macut je izrazio veru da će se pronaći dobra rešenja i da će Pirot nastaviti da bude snažan industrijski centar na važnom koridoru od Beograda ka Sofiji.

- Blizina bugarske granice predstavlja dodatnu prednost, koja može da doprinese privlačenju studenata iz regiona i razvoju budućeg univerzitetskog centra u ovom delu Srbije. Smatram da je ovo dobar način da se integrišu potrebe države, privrede i lokalne zajednice, kako bi se poboljšali uslovi života i zadržali visokoobrazovani ljudi u Pirotu. Verujem da će Univerzitet u Nišu imati značajnu ulogu u širenju visokoškolskog prostora u Srbiji - naglasio je Macut.

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kazao je da je danas zvanično predsedniku Vlade predata inicijativa da Pirot postane akademski grad, odnosno za osnivanje visokoškolske ustanove u okviru Univerziteta u Nišu, sa sedištem u Pirotu.

- Nadam se da ćemo u narednom periodu raditi na tom projektu. Očekuje nas još dosta izazova, ali ključna stvar je da smo razgovarali o temi i naišli na značajno razumevanje predsednika Vlade - rekao je Vasić.

Prema njegovim rečima predstavljeno je i 20 razvojnih ciljeva Grada Pirota za period od 2024. do 2028. godine.