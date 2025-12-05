Slušaj vest

Proteklih nekoliko dana u blokadersko-tajkunskim medijima počele su da se pojavljuju isfabrikovane informacije da predstavnici Ministarstva kulture dolaze u Zavod za zaštitu spomenika kulture, gde navodno pokušavaju da izvrše određene radnje na serverima Zavoda, navodi pomenuto ministarstvo u saopštenju za javnost.

- Reč je o organizovanoj medijskoj kampanji širenja laži koju sprovode isti oni mediji koji godinama u Srbiji vode najbrutalniju kampanju protiv demokratskih organa vlasti i naše Otadžbine. Nepobitan dokaz da je reč o kampanji laži i neistina jeste činjenica da se server na kome se nalazi Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara od 2018. godine ne nalazi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, već u Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo kulture podseća da je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture ustanova kulture u direktnoj nadležnosti Ministarstva kulture, te tvrdnja da predstavnici Ministarstva kulture „nenajavljeno dolaze“ i „upadaju u Zavod“ samo još jednom potvrđuje blokadersko delovanje kako tajkunskih medija, tako i onih retrogradnih anarho-liberalnih krugova koji bi u svakom delu države hteli da kroz sistem vlasti uzurpiraju ispostave, organe i institucije.