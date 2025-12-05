Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pozdravila je, kako je navela, fer i profesionalan gest NUNS-a, koji je upozorio da odluka Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojim je urednici „Novosti“ Andrijani Nešić izrečena mera zabrane vršenja delatnosti urednika u trajanju od godinu dana, predstavlja opasan presedan po slobodu izražavanja i slobodu medija.

Istovremeno, NUNS je osudio pretnje koje je redakcija „Kurira“ dobila putem imejla i pozvao nadležne organe da hitno identifikuju i sankcionišu počinioca.