Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pozdravila je, kako je navela, fer i profesionalan gest NUNS-a, koji je upozorio da odluka Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojim je urednici „Novosti“ Andrijani Nešić izrečena mera zabrane vršenja delatnosti urednika u trajanju od godinu dana, predstavlja opasan presedan po slobodu izražavanja i slobodu medija.

Istovremeno, NUNS je osudio pretnje koje je redakcija „Kurira“ dobila putem imejla i pozvao nadležne organe da hitno identifikuju i sankcionišu počinioca.

- Za svaku pohvalu. Fer i profesionalan gest NUNS-a. I dobro je što je predsednik Vučić iskoristio ovo da ponovo pozove na dijalog u društvu. UNS, za neverovati, još ćuti na skandaloznu presudu urednici Novosti, Andrijani Nešić, kojom se na sasvim očigledan način kroz pravusuđe uvodi najava potpune kontrole medija i novinara od strane blokadera - napisala je Brnabić na Iksu.

Ne propustitePolitikaNUNS: Hitno reagovati na pretnje redakciji "Kurira" - zabrana obavljanja novinarskog posla urednici "Novosti" Andrijani Nešić opasna praksa!
IMG_20251204_150334.jpg
Politika"JOŠ JEDAN BLOKADERSKI MIT RAZBIJEN" Brnabić: Hvala blokaderima što su sami opovrgli tezu "paralelnih biračkih spiskova", ucenjivanja i pritiska na glasače
Ana Brnabić
PolitikaPISMONOŠE! Brnabić: Marta Kos ili Ursula fon der Lajen da kažu jednu lepu reč o Srbiji, dobijaju pet otvorenih pisama od Đilasa i ostalih
Ana Brnabić
Politika"PODRŠKA ANDRIJANI" Ana Brnabić o sramnoj presudi: Čekam samo ko će sve da osudi od međunarodnih institucija (FOTO)
Ana Brnabić