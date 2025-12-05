BRNABIĆ POZDRAVILA GEST NUNS-A KOJI JE OSUDIO PRETNJE NOVINARIMA KURIRA I NJIHOV STAV O PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Za svaku pohvalu! UNS, za neverovati, još ćuti
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pozdravila je, kako je navela, fer i profesionalan gest NUNS-a, koji je upozorio da odluka Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojim je urednici „Novosti“ Andrijani Nešić izrečena mera zabrane vršenja delatnosti urednika u trajanju od godinu dana, predstavlja opasan presedan po slobodu izražavanja i slobodu medija.
Istovremeno, NUNS je osudio pretnje koje je redakcija „Kurira“ dobila putem imejla i pozvao nadležne organe da hitno identifikuju i sankcionišu počinioca.
- Za svaku pohvalu. Fer i profesionalan gest NUNS-a. I dobro je što je predsednik Vučić iskoristio ovo da ponovo pozove na dijalog u društvu. UNS, za neverovati, još ćuti na skandaloznu presudu urednici Novosti, Andrijani Nešić, kojom se na sasvim očigledan način kroz pravusuđe uvodi najava potpune kontrole medija i novinara od strane blokadera - napisala je Brnabić na Iksu.