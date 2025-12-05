Slušaj vest

Nasilnik Miša Bačulov, kako nezvanično saznajemo, izlazi na slobodu jer mu je Apelacioni sud, tačnije veće u kojem sedi sudija blokader Miodrag Majić, ukinulo pritvor iako se tereti za teško krivično delo i prema oceni suda postoji opasnost da će ga ponoviti!

Majić i njegove kolege su usvojile žalbu branioca nasilnika Bačulova i preinačile su rešenje Višeg suda u Beogradu kojim mu je pritvor bio određen 18. novembra.

Bačulov će, kako saznajemo, nakon 17 dana pritvora izaći na slobodu već danas i braniće se sa slobode iako se, između ostalog, tereti za pripremu nasilne promene ustavnog poretka.

Hapšenje Miše Bačulova Foto: Kurir

Prema ranijem saopštenju tužilaštva, Bačulov je osumnjičen jer je sa jednim doktorom iz Beograda krajem oktobra dogovarao da navodno bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.