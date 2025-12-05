Slušaj vest

Sva novinarska udruženja u Srbiji - UNS, NUNS i ANS - osudila su pretnje smrću novinarima Kurira i presudu urednici portala Novosti Andrijani Nešić kojom joj je zabranjeno vršenja delatnosti urednika u trajanju od godinu dana, i upravo osuda ovih medijskih organizacija dovoljno govori o stepenu opasnosti i svim crvenim linijama koje su pređene.

"Pazite šta vam se krije ispod auta" - jedna je od pretnji u mejlu koji je stigao na adresu naše redakcije, a za njom sledi podjednako jeziva: "Lista postoji, znamo gde živite, vreme vam ponestaje".

Targetiranje, stigmatizacija

Novinari su uvek ugroženi, nije to ništa novo, ocena je sagovornika Kurira, ali je na delu politička ostrašćenost u kojoj se "nepoželjni" novinari targetiraju kao neprijatelji. Normalizaciju nasilja gledali smo prethodnih godinu dana, pa su i napadi na novinare određenih medija takođe postali uobičajeni, normalni i, nažalost, za deo javnosti poželjni.

Hitno se mora prestati s targetiranjem i stigmatizacijom političkih protivnika od strane blokadera, kaže za Kurir sociolog Vladimir Vuletić.

- To je prevršilo sve mere dobrog ukusa i zaista utiče na to da se obični ljudi osećaju loše. To će im se vratiti kao bumerang, batina ima dva kraja - upozorava Vuletić i dodaje:

- Kada je reč o onima koji se navodno bore za slobodu štampe i za demokratiju, samo pokazuje da politička ostrašćenost nema nikakve granice i ona je glavni razlog zašto novinari stradaju. Mi kao društvo moramo da apelujemo na svakog, posebno onog ko se poziva na slobodu govora, da se vodi računa o odnosu prema novinarima. Ono što je za demokratsko društvo bitno jeste da moramo da dovedemo politiku u normalne tokove izborne tokove, a ne da se vlast menja nasiljem.

Niko nije iznad Ustava

Zbog napada na novinare oglasio se i predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević. Istakao je da blokaderima nijedan vid zastrašivanja i pritisaka na novinare nije stran.

- Na meti su im svi novinari koji nisu podlegli pritiscima i ucenama od strane blokaderske bande, svi novinari koji ne rade za blokadersko-tajkunske medije. Sramna presuda izrečena urednici portala Novosti je poslednji u nizu primera da im nijedan vid zastrašivanja i pritisaka na novinare nije stran, da se na najgori mogući način, primenjujući metode koje istorija pamti iz vremena fašizma i nacizma, obračunavaju sa svojim neistomišljenicima. Niko nije iznad Ustava i zakona Republike Srbije! Ne smemo dozvoliti da ta nova kvazielita - blokadersko-pravosudna banda, sprovodi zakone krojene po sopstvenoj meri i otvoreno progoni slobodne medije i novinare - istakao je Vučević na mreži Iks.