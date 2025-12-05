Slušaj vest

Vujo Ilić, sa Instituta za filozofiju i drustvenu teoriju odao je priznanje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću gostujući uživo u emisiji na N1.

Naime, on je analizirao šta sve očekuje Srbiju u narednoj godini, kao i predsednikovu izjavu da će to biti najbolja godina u istoriji zemlje.

- Ima tu nekog racionalnog osnova za takve izjave. Ako gledamo u pogledu ekonomije, Srbija je malo tržište, veoma zavisi od regionalnih, globalnih dešavanja. Ja mislim da je taj optimizam koji predsednik ističe ne odudara od optimizma koji je pokazivao cele prethodne godine, a to je da će se globalni odnosi promeniti u korist Srbije. Da će se završiti rat u Ukrajini, da će svi ovi pritisci koje Srbija trpi zaustaviti i doći neki novi period - istakao je i dodao: