Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje: "Čuvamo i sačuvaćemo našu Srbiju!"

Predsednik Vučić se oglasio na Instagramu, gde je objavio video sa jasnom porukom - Srbija je sačuvana od ratnih sukoba uprkos svakodnevnim provokacijama.

"Kada kažete da je nekome 'propala politika', a taj neko je uspeo da Srbiju sačuva od svakog ratnog sukoba, taj neko je uspeo da sačuva Srbiju da u godinu dana ne bude mrtvih, ne bude stradalih, iako je neko to provocirao na dnevnom nivou. I uspete da očuvate stabilnost. Uspete da očuvate mir. Nemate rat. Naša deca ne ginu, nečija druga deca ginu, a nečija druga deca se pripremaju da ginu. Nečija druga deca se danas pripremaju da ginu u budućnosti, i ulažu ogroman novac u vojsku i spremaju se za ratove", navodi predsednik Vučić i dodaje: