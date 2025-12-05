Slušaj vest

"Izjava ministra odbrane BiH, kojom se predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužuje za navodne zločine u Sarajevu, predstavlja najgrublju i najprimitivniju političku manipulaciju koju smo čuli u regionu u poslednjih 30 godina", poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić.

- Ovakve klevete nisu ništa drugo do dobro pripremljene ratnohuškačke propagande, namenjene podsticanju mržnje, destabilizaciji i obračunu sa političkim protivnicima, a ne traženju bilo kakve pravde ili istine. Optuživati bilo koga za navodna ubistva i „sarajevski safari“ bez ijednog dokaza znači svesno lagati javnost i igrati se istorijskim tragedijama u najprizemniju političku svrhu.

Kako je istakao "nećemo ćutati pred izmišljotinama i napadima na našu zemlju i predsednika Vučića, niti ćemo dozvoliti da se politička scena regiona pretvori u vašar laži, haosa i neodgovornosti".