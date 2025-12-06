Slušaj vest

U najnovijem izdanju "Danasa" Zdenko Tomanović je proglašen za ličnost dana pod naslovom "Protiv zla", čime su svi oni koji se ne slažu sa blokaderima jasno okarakterisani kao zlo.

Podsetimo, sudija Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, postupajući po privatnoj krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića, donela je skandaloznu presudu kojom oglašava krivom Andrijanu Nešić i zabranjuje joj obavljanje delatnosti na godinu dana.

Foto: Printscreen

Nešićevoj je izrečena i novčana kazna od 450.000 dinara, uz pripadajuće sudske troškove.