POSLE SKANDALOZNE PRESUDE TITULA "LIČNOST DANA": Tomanovića slave u "Danasu", svako ko se ne slaže sa blokaderima je ZLO
U najnovijem izdanju "Danasa" Zdenko Tomanović je proglašen za ličnost dana pod naslovom "Protiv zla", čime su svi oni koji se ne slažu sa blokaderima jasno okarakterisani kao zlo.
Podsetimo, sudija Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, postupajući po privatnoj krivičnoj tužbi Zdenka Tomanovića, donela je skandaloznu presudu kojom oglašava krivom Andrijanu Nešić i zabranjuje joj obavljanje delatnosti na godinu dana.
Nešićevoj je izrečena i novčana kazna od 450.000 dinara, uz pripadajuće sudske troškove.
Ovom presudom urednici portala "Novosti" zabranjeno je obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera koje je sudija Bezmarević Janjić više puta javno podržala.