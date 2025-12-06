Slušaj vest

Trinaestogodišnji dečak Vuk, koji se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, bio je meta stravičnog napada. Naime, njega je grupa vršnjaka fizički i verbalno zlostavljala, bacala petarde na njega, terala ga da ulazi u reku i da viče: "Ja sam ćaci".

Majka dečaka otkrila je detalje incidenta.

- Udarali ga granama, gađali ga kamenjem, snimali ga. Tačnije, jedan dečak je držao telefon i snimao ga, terao ga da vrišti u kameru, da priča da je autističan i da je ćaci. Hvatali su ga za međunožje i terali da ide u Ibar - ispričala je majka.

Ovo je samo jedan primer dokle je dovela mržnja blokadera, a nažalost vidimo da nisu pošteđeni ni najmlađi.

