SKANDAL! DOVDE JE DOVELA BLOKADERSKA MRŽNJA: Dečaka (13) zlostavljali, gađali kamenjem i terali da viče "ja sam ćaci" (VIDEO)
Trinaestogodišnji dečak Vuk, koji se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, bio je meta stravičnog napada. Naime, njega je grupa vršnjaka fizički i verbalno zlostavljala, bacala petarde na njega, terala ga da ulazi u reku i da viče: "Ja sam ćaci".
Majka dečaka otkrila je detalje incidenta.
- Udarali ga granama, gađali ga kamenjem, snimali ga. Tačnije, jedan dečak je držao telefon i snimao ga, terao ga da vrišti u kameru, da priča da je autističan i da je ćaci. Hvatali su ga za međunožje i terali da ide u Ibar - ispričala je majka.
Ovo je samo jedan primer dokle je dovela mržnja blokadera, a nažalost vidimo da nisu pošteđeni ni najmlađi.
