Trinaestogodišnji dečak Vuk, koji se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, kako je Kurir pisao, bio je meta jezivog napada, a sada su se na društvenim mrežama pojavili gnusni komentari koji isti opravdavaju!

- Ako je mali stvarno ćaci onda je opravdano - glasio je jedan od komentara sa desetinama lajkova.

U drugom zastrašujućem komentaru se konstatuje: "Bolje sprečiti nego lečiti".

Podsetimo, dečaka je grupa vršnjaka fizički i verbalno zlostavljala, bacala petarde na njega, terala ga da ulazi u reku i da viče: "Ja sam ćaci".

Majka dečaka otkrila je detalje incidenta.

- Udarali ga granama, gađali ga kamenjem, snimali ga. Tačnije, jedan dečak je držao telefon i snimao ga, terao ga da vrišti u kameru, da priča da je autističan i da je ćaci. Hvatali su ga za međunožje i terali da ide u Ibar - ispričala je majka.

Na ovu vest i sramne komentare reagovao je i Branko Babić.

- Alo, stoko blokaderska, dete od 13 godina - naveo je on na "Iksu".

Ovo je samo jedan primer dokle je dovela mržnja blokadera, a nažalost vidimo da nisu pošteđeni ni najmlađi.

