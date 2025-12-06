BLOKADERI PODRŽAVAJU ZLOSTAVLJANJE DETETA (13) AKO JE "ĆACI": Gnusni komentari na vest o napadu na dečaka - MRŽNJA KOJA NE POZNAJE GRANICE
Trinaestogodišnji dečak Vuk, koji se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, kako je Kurir pisao, bio je meta jezivog napada, a sada su se na društvenim mrežama pojavili gnusni komentari koji isti opravdavaju!
- Ako je mali stvarno ćaci onda je opravdano - glasio je jedan od komentara sa desetinama lajkova.
U drugom zastrašujućem komentaru se konstatuje: "Bolje sprečiti nego lečiti".
Podsetimo, dečaka je grupa vršnjaka fizički i verbalno zlostavljala, bacala petarde na njega, terala ga da ulazi u reku i da viče: "Ja sam ćaci".
Majka dečaka otkrila je detalje incidenta.
- Udarali ga granama, gađali ga kamenjem, snimali ga. Tačnije, jedan dečak je držao telefon i snimao ga, terao ga da vrišti u kameru, da priča da je autističan i da je ćaci. Hvatali su ga za međunožje i terali da ide u Ibar - ispričala je majka.
Na ovu vest i sramne komentare reagovao je i Branko Babić.
- Alo, stoko blokaderska, dete od 13 godina - naveo je on na "Iksu".
Ovo je samo jedan primer dokle je dovela mržnja blokadera, a nažalost vidimo da nisu pošteđeni ni najmlađi.