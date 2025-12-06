Slušaj vest

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik Uglješa Mrdić izjavio je da će podneti zahtev Ministarstvu pravde, Ministarstvu spoljnih poslova i Vladi Republike Srbije da mu daju odgovore da li je Zagorka Dolovac dobila saglasnost ovih institucija za međunarodne sporazume za koje tvrdi da ih je potpisala tokom boravka u Holandiji.

- Prema našim zakonima nijedan međunarodni sporazum ne može da bude potpisan bez saglasnosti Vlade i Ministarstva spoljnih poslova - objašnjava Uglješa Mrdić.

Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac, koja je kako navodi, "pobegla iz Srbije u utorak ujutru dan pošto je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu odbio njene izveštaje o radu tužilaštva za period od 2020-2024. godine, posle četiri dana izgnanstva, vratila se sinoć u otadžbinu nešto pre ponoći".

Pre povratka, Dolovac je kako pojašnjava predsednik Odbora za pravosudje, objavila saopštenje da je u Hagu ”usvojila zajednički stav” sa predsednikom Jurodžasta Mihaelom Šmitom “da je neophodno pažljivo pratiti inicijative za promenu položaja, organizacije i načina rada javnih tužilaca u Srbiji”.

Dva dana ranije Dolovac je kako podseća, izdala saopštenje da je potpisala sporazume o saradnji sa tužiocima više zemalja južne i centralne Amerike.



- Moram da priznam da je Zagorka Dolovac u nečemu uspela. Pošto Dolovac u Srbiji niko ne podržava posle četiri dana boravka u Hagu, uspela je da pronađe u Jurodžastu nekoga za koga ona tvrdi da je podržava. Dugo je trajalo jer je, zajedno sa Miljkom Radisavljevićem, četiri dana provela po hodnicima Jurodžastu, vukla je za rukav funkcionere ove organizacije kako bi mogla da objavi saopštenje da je u Hagu neko podržava. Vest o tome da je Dolovac ”pronašla zajednički stav” sa predsednikom Jurodžasta izrekla je samo ona dok ova organizacija reč o tome nije do sada objavila na svom sajtu - tvrdi Uglješa Mrdić.



Zagorka Dolovac je, kako podseća, odbila da dođe na sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, što je njena ustavna obaveza.

- Dan kasnije pobegla je u Hag kako bi se videla sa bilo kojim stranim činovnikom koji je pristao da je vidi. Dolovac je tako pokazala da smatra da za svoj rad ne odgovara poslanicima Narodne skupštine svoje zemlje, koji su je birali, već stranim činovnicima za koje radi. To je razlog zbog koga mora odmah da bude smenjena - kaže on i dodaje da je "Dolovac poznata po tome da na sastancima sa stranim činovnicima, u zemlji i inostranstvu, napada predsednika Aleksandra Vučića, Vladu Srbije i Narodnu skupštinu".