Opšti rat unutar blokaderskih redova dodatno je produbljeno posle najnovijeg istupa dr Branimira Nestorovića, lidera pokreta "Mi, snaga naroda".

On je u razgovoru za Jutjub kanal Balkan info oštro napao organizatore studentskog blokaderskog pokreta, kao i medije N1 i Nova S, koje je povezao sa liderom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom.

Nestorović je tvrdio da su mladi okupljeni oko pokreta potpuno izmanipulisani i da situacija, kako je rekao, poprima zabrinjavajuće oblike. Posebno je kritikovao njihovu najavljenu izbornu listu i sociologa Jova Bakića.

- Ova manipulacija sa studentima počinje da dobija baš zabrnjavajuće razmere. Ako je ona studentska lista koju sam ja video tačna, onda bolje da uopšte ne pokušavaju ništa. Jer ako će Jovo Bakić da spasi Srbiju u toj nekoj prelaznoj vladi, onda je bolje da ostanu ovi. Kakvi god da su, oni bar ne mrze Srbiju.

U nastavku je žestoko kritikovao predsednika SSP Dragana Đilasa i medije koje povezuje sa njim.